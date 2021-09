Bárbara Mori o Eiza Gónzález: Quién podría encarnar mejor a María Félix

El mito de María Félix perdura a casi 20 años de su muerte y debido a que se habla de la realización de un proyecto biográfico, los nombres de Eiza González y Bárbara Mori ya rondan como posible protagonista.

Hace unos días, Bárbara Mori confesó que aunque nadie se le ha acercado para ofrecerle el codiciado personaje, ella estaría más que feliz de hacerlo:

"No ha habido ningún acercamiento, para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico, tan fuerte y tan entonó, ¡me encantaría!, sería un reto enorme, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento para nada", dijo a 'Ventaneando'.

La actriz es una de las más bellas de la industria, y no por nada el público la sigue recordando como la espectacular y malvada 'Rubí'.

El nombre de Bárbara Mori ha estado en el tintero desde 2014, cuando la actriz confesó que le encantaría interpretar a 'La Doña'. "Es una mujer que hacía lo que se le daba la gana, y esa fortaleza la admiro mucho", dijo en aquel entonces.

Por otro lado, el tema de la película biográfica de María Félix estalló hace unas semanas porque Eiza González compartió la noticia de que ella daría vida a 'La Doña'.

En Instagram escribió: "Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres que deben ser conocidas, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la marca de Maria Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!".

Las críticas no se hicieron esperar, aunque en la reciente MET Gala, Eiza llegó con un look de estrella de Hollywood de inicios del siglo XX, lo que para algunos fue como un guiño a cómo podría lucir caracterizada como María Félix.

¿Quién lo haría mejor?

