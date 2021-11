Bárbara Islas, la antagonista de 'Contigo sí', enfrenta difícil lucha contra la ansiedad

La primera oportunidad como antagonista finalmente le llegó a Bárbara Islas con la telenovela Contigo sí, en la que interpreta a Samanta, una millonaria que padece de ansiedad y es adicta a las redes sociales. Interpreta al mismo personaje que hizo Adamari López en la telenovela Camila (anterior versión de este melodrama), algo que la tiene fascinada porque se considera fan de la actriz puertorriqueña. Uno de los desafíos que ha enfrentado con Samanta, dice, es revivir la enfermedad que padece, pues desde joven acude a consultas psiquiátricas para tratarse la ansiedad.

¿Cómo defines a tu personaje en Contigo sí? Samanta es caprichosa, capaz de hacer lo que sea por lograr sus objetivos, ama las redes sociales, es una blogger y es dependiente a los likes en las redes sociales; si tiene varios “me gusta” es feliz, y si no, se pone triste y le da ansiedad. Es la niña de los ojos de su papá (Ernesto Laguardia), y él pierde un poco la realidad de quién es verdaderamente su hija; tiene una relación complicada con su mamá porque está enferma y a ella no le gusta ver situaciones así, además se encapricha con Álvaro (Danilo Carrera), cree que lo va a engañar y termina engañada ella. Va a hacer lo que sea para que le paguen lo que le hicieron.

¿Es una villana clásica? Es la imagen que da, pero Samanta sufre de alcoholismo, ansiedad, estrés, ataques de pánico, toma pastillas y creo que eso la humaniza mucho. Hoy en día todos hemos sufrido alguna vez un ataque de estrés o ansiedad, yo en particular vivo con eso, y es bastante difícil sobrellevar eso a diario.

¿Sufres de ansiedad? Sí, me diagnosticaron ansiedad generalizada hace varios años y ha sido una lucha complicada, es algo sumamente difícil. La gente que no lo sufre, la verdad que es una bendición, es un padecimiento que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y mi personaje vive con eso.

¿Cómo manejas ese trastorno? Hace años acudí con psicólogos, fui a terapias, hasta que me di cuenta de que tenía que ir con un psiquiatra y me medicó. Tomo un ansiolítico, si no yo no podría dormir y viviría todo el día inquieta. También medito mucho, hago hipnosis, como bien, descanso y trato de alejarme de situaciones que me ponen ansiosa.

¿Aprendiste a sobrellevar la situación con los años? Claro, uno poco a poco va tomando más o menos el control de la situación, y ahí vamos. Me di cuenta de que desde niña lo padecía, pero a esa edad no estaba consciente de qué era lo que tenía, y hoy puedo decir que ya nos llevamos bien (el padecimiento y ella).

¿Esto te ha ayudado a que tu personaje de Samanta sea más real? Sí, por supuesto. Cuando me enteré de que mi personaje tenía ataques de ansiedad dije: “Bienvenida Samanta, Bárbara te va a enseñar a ti lo que a ella le ha pasado en la vida”.

¿Tú también te pones triste si no tienes likes en las redes sociales? Me gustan mucho las redes sociales, pero siempre he estado clara de quién soy, el hate se recibe a diario, y estoy consciente de que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Antes me presionaba si le caía mal a alguien, pero después comprendí que es algo normal.

Caíste en cuenta de que debías ser tú solamente… Exactamente, más bien, las redes sociales las veo como mi negocio, un medio de comunicación, y está padre que uno pueda compartir sus experiencias, información sobre la ansiedad, el COVID o dar un consejo.

