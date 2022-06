Bárbara Islas espera un milagro que salve a su mami: "Necesita una operación"

Un momento muy difícil está pasando Bárbara Islas, pues su mami, Bárbara Ganime, fue diagnosticada con cáncer de ovario a principios del 2021, y a finales de ese año, la señora de 62 años se contagió de COVID-19. Esta situación agravó la enfermedad, pues debido a las secuelas del coronavirus ahora tendrá que ser operada de un pulmón, nos contó en exclusiva la actriz, quien confía plenamente en que su “mujer maravilla” –como la llama– salga adelante de esta dura situación.

Después de la villana que interpretaste en Contigo sí, ¿qué viene para ti? Estuve trabajando con una marca importante y también hice casting con Nicandro Díaz; de hecho, ya tuve call back (segundo llamado) para ser la antagonista de su nuevo proyecto, y me encantaría. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo en estos dos años que han sido durísimos por la pandemia, estoy muy agradecida por todo, pero ahora estoy esperando que llegue el gran proyecto, por primera vez voy a escoger un gran personaje como fue el de Samanta Vega.

¿En el amor cómo estás? ¿Ahora sí te nos casas? No, en la telenovela (Contigo sí) me casé dos veces y no resultó, y ahora quiero enfocarme en mi carrera y en estar con mi mamá que está muy enferma; primero quiero estar bien conmigo para después estar bien con alguien más, quiero que mi mamá se cure y que esté bien.

¿Qué tiene exactamente tu mami? Le detectaron cáncer de ovario y se complicó mucho; iba muy bien con el proceso oncológico, pero le dio COVID-19, y esta enfermedad vino a arrasar. Ahora mi mami necesita una operación de pulmón, ya no pudo seguir con las quimioterapias, hasta que no se recupere de las secuelas del coronavirus.

¿Cómo has vivido este duro proceso con ella? Ha sido muy difícil. De hecho, en Contigo sí, mi mamá –que interpretaba Carina Ricco– también tenía cáncer y se moría en la telenovela, entonces, para mí separar la ficción de la realidad fue muy complicado. No cabe duda de que de repente hay personajes que llegan a tu vida para darte una enseñanza, y para mí fue una catarsis total.

¿Cuándo le diagnosticaron el cáncer? A principios del año pasado, y a finales le dio COVID-19. Creemos que se contagió, precisamente, yendo a sus quimios, pero ¿qué le hacemos?, finalmente, todos estamos expuestos al bicho y no podemos dejar de vivir tampoco, y menos ella, que tenía que salir a su tratamiento.

¿Cuándo está programada la cirugía de pulmón? No sabemos todavía la fecha exacta, lo que pasa es que estuvimos posponiéndola porque primero queríamos ver todas las opciones médicas, y al parecer no hay de otra, tendrá que operarse en los próximos meses.

¿En qué consistirá la operación? Nos explicaron los doctores que la bacteria que tiene se llama Aspergillus, se expande muy rápido y ella la tiene en el pulmón. Entonces, lo que van a hacer es quitarle una parte del pulmón y succionar todo lo que quede de esa bacteria, porque es muy dañina y se puede pasar a todo el cuerpo.

Después de esta delicada intervención, ¿qué sigue? Le tienen que hacer de nuevo estudios para ver cómo va el cáncer y poder iniciar otra vez con las quimioterapias. Lo triste es que iba muy avanzada con su tratamiento, las células cancerígenas habían bajado muchísimo, pero ya pasó mucho tiempo y nos da miedo cómo va a salir en los nuevos exámenes. Aunque ella es una mujer muy positiva, no es fácil saber que la van a operar del pulmón y todo lo que viene, y nosotros, su familia, también la pasamos muy mal; es horrible, pero esperamos que todo salga a flote.