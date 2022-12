Bad Bunny. Tenían boleto real pero se quedaron fuera: crónica del caos, reventa y una mafia

El concierto más esperado del 2022, el que se vendió sólo en horas y con un año de anticipación fue un verdadero caos.

Bad Bunny destapó en Ciudad de México lo que era un secreto a voces y el fenómeno que ya estaba ocurriendo sigilosamente: fallas en el sistema de boletería, reventa de entradas falsas y otras mafias dentro de la red de tickets a espectáculos masivos.

El conejito malo agotó dos estadios azteca en horas, pero la noche de su primer show, el coloso de Santa Úrsula no lució lleno, butacas en las gradas vacías y un hueco enorme sin gente en el área del campo. A diferencia de otros espectáculos que ofreció en Sur América en el que no cabía ni un alfiler, en Ciudad de México no hubo llenazo.

Titi me preguntó ¿qué ocurrió?... El acceso al recinto fue una prueba digna de un capítulo nuevo de "El juego del Calamar"; una ruleta rusa. Miles de boletos estaban clonados, cancelados y aparecían duplicados al momento de validarlos en los torniquetes. Reinó la confusión, el desespero y el caos, personal de seguridad negaba el acceso a fans con boleto impreso en mano comprado en los puntos de venta oficiales y la gota que derramó el vaso fue cuando se cerraron todas las entradas negando el paso a quien tenía boleto bueno y otros que aparentemente eran "falsos".

Gritos, pitas, empujones, intento de tumbar rejas, policías antimotines y un tren ligero que rindió ante la demanda de usuarios fue parte del escenario vivido a las afueras del Azteca. El extasis de ver a Bad Bunny se mezcló con la incertidumbre.

Con una hora y media de retraso, el estadio se apagó para darle vida a la playa del cantante, el mismo balneario que ha recorrido el mundo y que lo convirtió en el tour más lucrativo del año según Forbes.

Con "Moscow Mule" y "Me porto bonito" apareció el puertorriqueño entre los gigantescos manglares del escenario. De inmediato, el frenesí se desató, los miles de fans (aue pudieron entrar) dejaron en el olvido por un momento el caos vivido para adentrarse en el mar musical del perreo.

Usando la misma tecnología de Coldplay, los fanáticos agitaban sus brazos con las pulseras de luces led que se sincronizaban perfectamente con la música. "Benito, benito, benito", coreaba el público. Mientras tanto afuera del estadio, había público conglomerado que seguía intentando entrar... les tocó escucharlo desde el pavimento de Tlalpan, nadie les resolvió.

Canción tras canción fue transcurriendo el concierto que se prolongó hasta la madrugada. Fuegos artificiales, confetti, pirotecnia, bailarines, arena y mar, complementaron el perfomance.

El espectáculo transcurrió y nadie podía salir ni entrar al recinto. La seguridad temía que si las puertas se abrían se originaría una trifulca. Al interior, la señal de los teléfonos celulares estaba colapsada, pero tras los muros del estadio, las redes sociales iban a explotar en quejas, memes y denuncias contra la empresa de boletería. La noche fue tendencia nacional en Twitter y hasta el titular de la Profeco se pronunció.

"Gracias por estar aquí esta noche. Lo único que les puedo pedir es que disfruten. Esta noche no es un concierto, esta noche es un puto party", dijo Bad Bunny, sin ofrecer una disculpa por lo ocurrido, pese a que no fue su culpa.

Y sí, no fue un concierto, fue una fiesta. Lamentablemente una fiesta amarga para miles de fans que se quedaron con el boleto en la mano sin cantar sus temas favoritos como "Neverita, Safaera, Yo perreo sola y Titi me preguntó".

Fue una fiesta en la que no todos los invitados llegaron, una fiesta que lució vacía.