Bad Bunny también le hizo el feo a Don Francisco pese a que él lo ayudó en sus inicios

La actitud de Bad Bunny contra una fan, a quien le aventó su teléfono celular luego de que ella quería tomarse una foto con él, parece no haber sido un evento aislado. Además de que la escena ya había ocurrido, se une el testimonio de Don Francisco y delata la verdadera personalidad de Benito.

Actualmente goza de fama mundial, pero Bad Bunny comenzó como cualquier otro, pidiendo oportunidad para promocionar su música. Quien le abrió las puertas de su programa fue el legendario Don Francisco, aunque después se quedó con mal sabor de boca.

Mario Kreutzberger, nombre real del presentador, comentó que después de apoyarlo, Bad Bunny lo ha ignorado. Ocurrió en una entrevista con en el programa chileno ‘Meganoticias alerta’, donde el presentador Rodrigo Sepúlveda bromeó sobre asistir al concierto del cantante en Chile.

Pero Don Francisco aprovechó para decir: "Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él".

El chileno dijo sobre el Conejo Malo: "Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’".

Comentó lo que le gustaría recibir: "A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete".

