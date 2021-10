Ausencia, silencio y pistas: Algo pasaba con la familia de Gomita y pocos lo notaron

Estalló la bomba esta semana con las declaraciones de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien confirmó que su papá la golpeó por defender a su mamá; ahora busca justicia y ya tiene una orden de restricción contra él.

De acuerdo con lo dicho por Gustavo Adolfo Infante, el señor Alfredo Ordaz, mejor conocido como don Kiko, le fue infiel a la mamá de Gomita, Lapizito y Lapizín, a quien se le conoce en redes sociales como doña Chave.

Según el periodista, el señor tuvo una relación con una jovencita que resultó ser la cuñada de su hijo Fredy, famoso como Lapizito. La traición habría provocado una discusión en la que Gomita se metió, y salió golpeada en el rostro por su propio padre.

Pero la tensión ya era evidente, aunque pocos lo notaron. Doña Chave acostumbra realizar transmisiones en vivo para sus seguidores de Instagram, y generalmente se mostraba molesta cuando le preguntaban por su marido.

"Don Kiko no se encuentra aquí en estos momentos. Estoy sola con el Compi", decía doña Chave visiblemente molesta.

Hace unos días, incluso confesó: "Tengo orgullosamente 43 años preparándome mentalmente y emocionalmente para mi segunda oportunidad de vida".

Los fans de Gomita, Lapizito y Lapizín siempre les mandan saludos a través de doña Chave, pero también le llegan mensajes dirigidos a don Kiko. Sin embargo, la señora respondía:

"Un saludo para él, claro que sí yo le digo, ya saben que a él no le gusta estar en los en vivos, no le gusta estar aquí. No le gusta estar con esta mujer".

En agosto pasado, doña Chave quizá dio la mejor pista sobre la crisis que existía en su matrimonio, pues cuando le preguntaron por su esposo, contestó:

"Don Kiko no está aquí en casa, ni me pregunten por don Kiko porque él hace sus cosas y yo las mías. Solamente nos vemos por la mañana y por la noche".

Se nota que doña Chave intentó perdonar a don Kiko, pues hace un mes aparecieron juntos en la cama a punto de dormir, conversando sobre las fechas de presentaciones de sus hijos.

Sin embargo, ya se sabe la verdad. Doña Chave publicó un mensaje en Instagram para agradecerle a Gomita el respaldarla, por lo que se infiere que ambas están juntas contra la violencia que vivieron.

Lapizito y Lapizín se han mantenido al margen de la situación, pero ambos viven con su mamá en una nueva casa, a la que se mudaron hace unos meses luego de que fueron víctimas de la delincuencia, cuando un grupo de personas se metieron a robar a la casa donde vivían al sur de la Ciudad de México.

