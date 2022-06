Aura Cristina Geithner nos presenta a su galán... ¡30 años menor!

A sus 55 años luce fantástica. Aura Cristina Geithner paseó sus curvas recientemente por Cap Cana, República Dominicana. Es un torbellino, y ella lo sabe; donde quiera que pasó, causó revuelo; le pedían fotos y la elogiaban por su carisma y silueta de infarto. Está consciente de sus atributos, por eso encontró en OnlyFans su gallinita de los huevos de oro que, según ella, le reporta más dinero que actuar en telenovelas. La actriz y cantante nos reveló detalles de la reconciliación con su hermano Harry, del amor que la ronda y de su regreso a la música.

¿Te cansaron las telenovelas? No. El mundo cambió y uno tiene que cambiar con él; esa es la manera de crecer, de evolucionar, y esta etapa de concentrarme en ser una influencer y con mi OnlyFans me ha traído mucho crecimiento profesional y también dinero.

¿Te volverías a encerrar en un foro de televisión para actuar en una telenovela? Ahora tengo mi empresa, mi fundación; soy dueña de mi trabajo y de mi tiempo, no sé si en este momento estaría dispuesta a ceder todo esto. Gracias a las redes digitales, soy dueña de todo: de la monetización, de mi trabajo, de mi tiempo... Antes no tomaba tantas vacaciones como ahora (risas).

¿Cómo te va con OnlyFans? ¡Fantástico! ¿Que si se puede vivir de él? Totalmente. Más que de la televisión, muchísimo más...

¿Qué harás con el contenido que muestras? Las personas van a querer ver cada vez más… Sí, ese es un problema. Ya no sé qué hacer.

Ahí los suscriptores pueden hacer peticiones de contenido, ¿qué te han pedido? Hay todo tipo de usuarios, pero he sido muy clara y firme con lo que muestro en mi contenido; en ningún momento me he mostrado como una estrella porno ni lo pretendo ser, no me interesa. Cada vez me gusta más el contenido erótico y sexual, ¡me hace sentir caliente!

¿Estás enamorada? No; eso sí, por ahí tengo un pretendiente que me gusta mucho.

¿Es más joven que tú por 30 años? No, no voy a decir nada.

¿Sí o no? (Risas) ¡Ay, qué tremendo eres! Sí, él tiene 25 años apenas.

¿Los jóvenes te inyectan vida? Sí, claro. Cuando existe química, no hay edad ni género; esta no se da a la vuelta de la esquina, no es que dices: “Con éste no, con éste sí”. Simplemente se da y tienes que aceptarla. Después viene el pensamiento: “¿Será que debo aventarme a esa relación o no? Soy consciente de que estoy viviendo la mejor estapa de mi vida, y aunque el colágeno me encanta, no estaría dispuesta a jugármela.