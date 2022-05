Atala Sarmiento ya volvió a Azteca y no quiere saber nada de críticas en redes

Atala Sarmiento volvió a TV Azteca con el programa 'Soy famoso, sácame de aquí' después de irse a España y hasta pisar Televisa. Pero tal parece que la presentadora no quiere saber nada de comentarios ofensivos en las redes sociales.

En su Instagram, compartió la emoción por su regreso a la televisión, y así se expresó:

"Todo ocurre en su momento, en su lugar, de la forma en la que menos imaginas o esperas. Y, a veces, el camino para llegar allí no es una cama de rosas, pero durante el recorrido se aprenden muchas cosas.

Hoy es un día importante para mí porque vuelvo a ese sitio en el que he crecido profesional y personalmente: la pantalla chica y no puedo más que sentirme contenta y comprometida.

Gracias por caminar conmigo a lo largo de este recorrido. No me suelten que ahora viene lo mejor ¡Se los prometo!".

Pero lo que Atala no desea ver en sus redes sociales, quizá son críticas por su regreso. Tanto en Instagram, como en Twitter, desactivó la posibilidad de que cualquier persona le comente.

En Twitter no se puede responder a menos que ella te siga.

Aún así, Atala no se salva de los comentarios, como los que resaltan que subió de peso o que, simplemente, no les gusta su presencia en la televisión.