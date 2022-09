Atala Sarmiento le pone un alto a miembro de 'Ventaneando': "Yo no los estoy molestando"

El nombre de Sandra Smester, quien se fue a Telemundo tras ser la directora de contenidos de TV Azteca, sigue provocando una ola de comentarios, especulaciones y controversias. Una de las más recientes ocurrió entre Atala Sarmiento y un miembro de 'Ventaneando'.

Todo se detonó a partir de que Atala habló bien de Sandra Smester en Instagram, pese a que se rumora que fue Sandra quien la delató con Pati Chapoy sobre su supuesta visita a Televisa, que a su vez provocó un conflicto que culminó en la salida de Sarmiento de TV Azteca.

Pasó el tiempo y en 2022, Atala fue contratada nuevamente para el reality 'Soy famoso,¡sácame de aquí', por lo que sus rencillas con Smester quizá quedaron en el olvido.

Pero ante Ernesto Hernández, cercanísimo colaborador de Pati Chapoy, eso se trató de una llamada de auxilio de Atala por tener trabajo. "Ayyyy qué les digo… en el pecado lleva la penitencia. Yo lo llamaría ¡HELP NECESITO WORK! Parafraseando a mi querido Kokín", escribió Ernesto.

Pero Atala supo que Ernesto se refirió a ella y le puso un alto en un video para Instagram.

“Que triste sería conseguir un trabajo por hablar bonito de alguien. No son mis principios, mis valores están en otra escala. Que yo hable bien de una persona que con quién trabajé no tiene un fin para que yo consiga trabajo... En 26 años no he conseguido trabajo por hablar bien de alguien”, insistió molesta.

“¿De verdad les pica tanto saber qué hago y qué no hago, qué digo y que no digo? ¿De verdad es tanta su curiosidad?”,cuestionó Atala, luego de mencionar el nombre completo de Ernesto Hernández, a quien acusó de abrir perfiles falsos para stalkearla en redes sociales.

“Es tiempo de que haya pasado la página”, destacó, en referencia a sus últimos días en 'Ventaneando'. “Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas, yo no los he criticado ni en entrevistas ni con colegas”, dijo Atala para poner un alto.

