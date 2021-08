Atala Sarmiento aparece en traje de baño y revela una de sus inseguridades

Aunque pareciera que además de belleza tenía todo resuelto en cuanto a inseguridades, Atala Sarmiento sorprendió al confesar que le costó aceptar una parte de su cuerpo.

Después de muchos años en la televisión, donde brilló en 'Ventaneando' o 'Intrusos', la presentadora nunca acostumbró a mostrar tanta piel como lo hizo en Instagram, y así lo explicó:



"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…", compartió.

"Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡BLANCAS!" No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol".

Una vez resuelto su conflicto interno, Atala Sarmiento derrochó belleza con un escote pronunciado, mientras disfrutaba de la playa.

Eso sí, el apoyo familiar se dejó sentir, pues su hermano, Rafa Sarmiento, le comentó: "Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you (te entiendo). Lindo color bronceado fiusca color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!