Atala Sarmiento: "¿Volver a Ventaneando? De ninguna manera"

Atala Sarmiento salió hace tres años de Azteca en medio de una polémica con Pati Chapoy, a la que señaló como la persona que decidió su salida de la televisora.

Chapoy lo negó y aseguró que Atala simplemente se negó a firmar el nuevo contrato con Azteca porque estaba en negociaciones con Televisa para un nuevo programa.

A tres años de aquella disputa, Atala hizo una transmisión en vivo desde Barcelona, ciudad en la que actualmente vive, para responder preguntas de sus seguidores, con quienes mantiene comunicación a pesar de que no aparece ya en televisión desde 2020.

Una de las preguntas fue si existe la posibilidad de verla en algún programa especial de 'Ventaneando'. Atala respondió tajante: "de ninguna manera".

La ex conductora contó que ahora se dedica a su vida familiar, a viajar y a compartir por redes sociales sus experiencias por España.

"Me estoy tomando un descanso muy profundo de la televisión".

Contó que lo que extraña de México es su familia pero no la televisión.

"Es decir, extraño el momento de salir en vivo, del directo, pero no extraño el pre ni el post... Ni a las personas que hay alrededor".

Sarmiento explicó, de hecho, que aunque quisiera, no podría: "desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver, puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno”.

