"Asqueroso, pedófilo y mató a un mesero"; Frida Sofía acusa a su abuelo Enrique Guzmán

Frida Sofía no quita el dedo del renglón: acusa a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán de haber abusado de ella.

Frida Sofia y Enrique Guzmán se encuentran en un pleito desde hace un año, cuando ella aseguró que había sido víctima abuso sexual por parte de su abuelo.

Guzmán ha negado las acusaciones, amenazó con demandar y en días reciente reiteró que no perdonará a Frida Sofia ni siquiera cuando esté en su "lecho de muerte".

Ahora Frida Sofia responde mediante unos audios que le mandó al periodista Gustavo Adolfo Infante, en los que reitera su acusación pero también hace una nueva acusación contra Guzmán.

"Creo que lo que más asco me da es cuando dice: 'es que es familia'. No señor o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia. A veces la sangre no es tan gruesa, cabrón, pedófilo".

Los audios fueron reproducidos en el programa "De primera mano", de Gustavo Adolfo, quien explicó que Frida Sofía permitó que se hicieran públicos.

En otra parte del mensaje de voz, la modelo señala:

"Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas?", dijo Frida.