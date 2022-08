Así triunfa Nailea Norvind con sus productos naturistas en tianguis y mercados

FOTOS: ALEJANDRO PASOS. La crisis originada por la pandemia llevó a Nailea Novind a experimentar su faceta empresarial a través de la creación de diversos productos naturales que comenzó vendiendo en redes sociales, luego en mercados y tianguis, y ahora en pequeñas tiendas que le encargan estos maravillosos compuestos que contienen los nutrientes exactos que el cuerpo necesita para enfrentar cualquier enfermedad o malestar.

La actriz que actualmente participa en la telenovela Vencer la ausencia como una villana sarcástica y arrogante nos revela los detalles del emprendimiento, así como las razones por las que aceptó la invitación de Rosy Ocampo.

Estás en una telenovela que toca el tema de las ausencias de una manera muy cercana; en tu caso, ¿cómo has hecho para vencer el dolor de las pérdidas familiares? Pues mi más grande ausencia fue la de mi madre, y siento que la forma de vencer esa pérdida consistió en no sentir la ausencia; de hecho, la siento muy presente. Gracias por esta pregunta, porque se trata de no olvidar y de tenerla más presente en mi alrededor y, en parte, dentro de mí, porque considero que todos somos una energía combinada, entonces eso me ayuda generalmente. Yo sólo espero no vivir muchas ausencias, aunque estoy clara de que en algún momento de la vida vamos a pasar por algo así.

¿Qué fue lo que te hizo aceptar la invitación de Rosy Ocampo? Pues la manera en cómo me convocaron; fue directamente Rosy Ocampo y mi director, Benjamín Cann, quienes me mandaron un mensaje queriendo tener una conferencia por Zoom conmigo, y no hay nada más halagador para un actor que en lugar de que te digan: “Te queremos hacer un casting a ver si nos convence”, te llamen para decirte que pensaron en ti para determinado personaje, y me narraron quién iba a ser Flavia dentro de esta historia. Me resultó un reto muy hermoso porque no hay nada que me halague más que poder ayudarles a contar lo que ellos necesitan reflejar en pantalla. Agradezco que hayan confiado en mí, y no me queda nada más que sentirme con la absoluta libertad de aportar, de jugar y de darles algo que nadie más pueda ofrecerles.

¿Te sientes la gran villana de la historia? Realmente no sé si es una mala mala, porque lo padre de la producción de Rosy es que no quieren caer en estereotipos y en clichés tan definitivos. O sea, confían en que cualquier ser humano tiene luz y sombra, entonces, eso le brinda mayores matices a mi personaje, porque puede que esté cometiendo errores; así tengo que defender a mis personajes, porque los villanos a veces están muy equivocados, pero tenemos que existir en las historias para que haya acción y lograr ser un espejo de la sociedad y de la gente que está allá afuera, porque ya sabes que cuando alguien te sermonea, nadie hace lo que le dicen, pero si ellos solitos se observan, tal vez tengan la dignidad de modificar algo en sus vidas para ellos mismos vivir con mayor tranquilidad, emocional y mentalmente. Creo que es importante que todos los seres humanos nos abramos a la posibilidad de aceptar nuestros errores.

Además de la telenovela, también te vemos muy involucrada con tu venta de bebidas. ¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Vas a ampliar el negocio? Pienso continuar con mi empresa, definitivamente, Mi alimento sagrado, aclarando que no son jugos, porque a veces la gente cree que lo son, y tampoco son aguas, son productos fermentados, o sea, me dedico a la fermentación, y los productos fermentados son muy buenos para la salud, para que tu sistema digestivo funcione de la mejor manera, y es una buena forma de evitar el consumo de medicamentos; por ejemplo, yo procuro no tomar químicos, también recomiendo evitar ese tipo de cosas, es mi manera de aportar a la sociedad en este paso por la vida.

Toda una empresaria… Bueno, tampoco me interesa mucho crecer tanto, lo interesante de un negocio como este es que es muy orgánico, van multiplicándose mis búlgaros, y conforme ellos crecen, me obligan a mí a crecer; así empezó esto, en realidad son como mis hijitos, que no puedo permitir que se mueran y les tengo que seguir dando alimento. Y luego tengo que encontrar el espacio para el alimento, y en verdad, esa es una de las razones por las cuales terminó generándose el negocio, a diferencia de que creyeran o supongan, sin ni siquiera investigar, que uno está necesitando sobrevivir. Todos estamos sobreviviendo en esta vida, pero más que nada es una parte que me fascina; sin embargo, no quiero que me abrumen, no quiero llegar a ser como el refresco de cola más famoso del mundo.

¿En dónde comercializas tus productos? He sido muy comodina, sólo he vendido el producto en las áreas donde sé que voy a estar transitando y cuando he estado fuera de la República y me contratan; en realidad, me presento y puedo compartir más de mis productos en esos estados. Entonces me fascina, porque siempre me mantiene en contacto con la gente.

¿Qué productos vende Nailea Norvind?

Según la actriz, en su propuesta “sólo hay delicias orgánicas, sin aditivos ni conservadores ni pesticidas. Directo de la tierra a tu casa con amor”. Nailea ha creado para los consumidores probióticos vivos a partir de la fermentación de la leche y el agua con piloncillo, power balls de cacao y polvorones tradicionales con los mejores ingredientes orgánicos y sostenibles.

“Toda mi vida ha sido transparente en cuanto a mi estilo de alimentación orgánica. Siempre he priorizado un estilo de vida basado en el bienestar integral, desde la práctica de yoga hasta mi alimentación, y prácticas de consumo a partir de opciones conscientes. Mientras lo que consumimos sea más directo de lo que nos brinda la naturaleza, obtenemos más beneficios. La satisfacción de poder dar y recibir bienestar es un modo de vida”, dice la artista que mantiene su energía y vitalidad a los 52 años.