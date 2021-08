Así suena don Pedro, papá de Jenni Rivera, ¡como cantante de reguetón!

Mientras la familia está distanciada en medio de la auditoría a la empresa de Jenni Rivera, su padre don Pedro Rivera sorprendió al convertirse en cantante de reguetón, rodeado de voluptuosas mujeres.

Así como la fallecida Jenni, Lupillo, Juan y Chiquis Rivera, don Pedro también tiene una carrera musical, pero ahora decidió salirse de la zona de confort en el regional mexicano.

A sus 78 años decidió incursionar en lo urbano con el tema titulado "El Tra", que en su letra dice: "Dile que no, que no se desespere, llevo la experiencia de las mujeres. A Don Pedrito todas prefiere , las que me odian en el fondo me quieren. Ella lo mueve y tra, tra. Ella lo goza y tra, tra, tra".

Se trata de una canción realizada en 2019, en colaboración con Urban Ranch, OG El movimiento, Juanito el Millonzuki y DJ Mailo. Pero con ayuda de redes sociales, el hit se relanzó, logrando casi 2 millones de visualizaciones en YouTube.

Tanto impulso le dieron al tema, que hay otras versiones, como el "reguetón ranchero". Pero como en redes sociales lo que sobran son críticas, don Pedro Rivera decidió responder:

"Gracias por todos sus comentarios, buenos y malos. Todo suma. Tomense la vida relajada, acuerdense que es un video musical, es algo para entretenerlos y divertirlos ,, No hay que ser amargados, DISFRUTEN de su vida mi gente. La edad no es impedimento a ser felices".

