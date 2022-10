Así se salvó Julión Álvarez de la balacera en Zapopan. Fue cuestión de minutos

Julión Álvarez, sano y salvo en Pachuca, habló de la confusión por la que algunos testigos del enfrentamiento que hubo ayer en Zapopan, pensaron que él estuvo involucrado ya que incluso circuló un video en el que una persona dice que querían secuestrar al cantante.

Álvarez contó que efectivamente estuvo en el lugar donde se dio la balacera pero fue solamente para recoger algunas personas ya que estaba por viajar a Pachuca para presentarse en concierto.

“Yo estaba en mi auto afuera de la plaza esperando a alguien pero vi que alguien se iba a poner en ese lugar y me moví a la recepción de los departamentos que están ahí enfrente y lo mismo, le dijo a los de seguridad ‘nomás espero dos personas y me muevo’. Yo le encuentro lógica de que me vieron los del valet parking, los de seguridad y por eso pensaron que yo estaba ahí al momento de lo que pasó”.

Ayer por la tarde sucedió en Plaza Andares un enfrentamiento entre una patrulla militar y un grupo de personas armadas lo que provocó pánico y un saldo de una persona muerta y tres personas heridas, según el reporte que hasta ahora ha dado el gobierno de Jalisco.

Julión Álvarez especificó cómo se enteró de los hechos y de que comenzó a circular la versión de que habían intentado secuestrarlo.

“Yo me fui al aeropuerto porque acá cierran a las siete. Tardé como 20 o 25 minutos en llegar y en cuanto llegué comencé a recibir mensajes de amigos y familia preguntando cómo estaba, si era cierto. Y pues yo no sabía de qué me estaban hablando”.

Julión Álvarez agradece la preocupación de sus fans pero señala que es importante no caer en especulaciones. “Yo me retiré de ahí 20 o 25 minutos antes y ni siquiera un ruido escuché”.

