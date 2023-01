Así se salvaron Lorena Herrera y Geraldine Bazán de los "castings" de Sergio Andrade

La nueva demanda interpuesta en Estados Unidos contra Sergio Andrade y Gloria Trevia ha reavivado la historia de otras famosas que estuvieron a punto de formar parte de ese grupo en el que varias adolescentes y jóvenes vivieron abusos y violencia.

Lorena Herrera.- De acuerdo con su anécdota, Lorena Herrera pudo ser Gloria Trevi. Es decir, que ella pudo haber sido lanzada al estrellato con las canciones e imagen que finalmente encarnó la Trevi. Lorena contó en una entrevista con Cristina Saralegui que hizo un "casting" para Sergio Andrade en el que, después de pruebas de canto y baile, le pidió que se desnudara.

Al negarse, Lorena Herrera asegura que entonces Gloria se reunió con ella: “Me dice: ‘por favor’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si no lo hacía, me dio como cosita y dije: ´bueno, no pasa nada’. Te digo que yo era medio salvaje.”

La actriz y cantante narra que después del casting, la volvieron a llamar para firmar un contrato pero que finalmente no se llevó a cabo. En su opinión, el trato no se cerró porque ella ya no tenía la edad que buscaba Andrade.

"Eran chavitas muy pequeñas de 13, de 14 años, la que era la más grande”.

Geraldine Bazán.- En la historia de Gerladine Bazán, su salvación fue su mamá, quien la acompañaba a todos los castings a los que la convocaban. Geraldine cuenta que su encuentro con Sergio Andrade fue en una casa en la que la metieron en un cuarto y le dijeron que debía prepararse para interpretar una escena.

Afuera de esa casa, se había quedado su mamá esperando en el coche. Pero a los cinco minutos, la intución de Rosalba Ortiz Cabrera la llevó a tocar el timbre d ela casa y entrar para estar al pendiente de su hija.

Bazán finalmente hizo el casting de canto y baile y en ese momento su mamá decidió llevársela. "Ella vio algo raro, mi mamá vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía".

