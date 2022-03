Así se enteró de su maternidad Gina Holguín

Después de que en octubre pasado Georgina Holguín y Andrés Vaca se juraran amor eterno ante Dios, ahora la feliz pareja espera a su primer bebé. En exclusiva, el narrador deportivo y la conductora de TUDN nos contaron cómo recibieron la noticia y cómo les ha ido en estos primeros cuatro meses de embarazo.

Gina, ¿cómo te enteraste de tu embarazo?

Ya lo sospechaba porque tenía un retraso en mi periodo, pero decidí hacerme la prueba porque me empecé a sentir mal y me preocupé, pensé que podría ser COVID-19, pero no, estaba embarazada y le di la sorpresa a Andrés.

¿Cómo recibiste la noticia, Andrés?

Regresé de trabajar normal, ya era tarde y me cambié, me lavé los dientes y me fui a la habitación, Gina ya estaba acostada y me dijo: “Te llegó un paquete”. Abrí la bolsita, que era de tela, y de primera vista vi ropita de bebé, y cuando la extendí cayó la prueba de embarazo. ¡Me quedé en shock! Los dos nos pusimos a llorar, nos abrazamos, fue un momento muy especial, sobre todo porque era algo que queríamos. Fue muy bonito.

¿Han tenido achaques, vómitos, mareos, antojos…?

Gina: Vómitos y mareos no, pero toda la vida he sido muy antojadiza, y ahora más, se me antoja mucho la fruta fresca y el agua de frutas.

Andrés: Yo, la verdad, nada, más bien me ha tocado apoyar a Gina en encontrar sus antojos, porque de repente me dice: “Tengo antojo de un agua de mandarina”, y yo salgo por el agua de mandarina, entonces trato de consentir a Gina lo más que se pueda para que el embarazo sea lo más llevadero posible.

¿Tienen nervios, miedo? Finalmente, esperan a su primer bebé…

G: Realmente estamos muy felices; la verdad es que Andrés es un esposo extraordinario, más cariñoso, atento y lindo no puede ser, es muy apapachador, consentidor y sé que será el mejor papá, entonces, más que nerviosos, estamos muy emocionados.

A: Así es, nada de nervios, lo único que quiero es que ya llegue el día en que podamos tener a nuestro bebé en los brazos y consentirlo o consentirla. Dicen que tener un hijo es muy cansado y que uno ya no duerme, pero la verdad, aunque no conocemos al bebé, ya lo amamos, y si no tenemos que dormir, no pasa nada.

¿Cuándo sabrán si será niño o niña?

G: Este fin de semana (12-13 de marzo), pero para nosotros, lo más importante es que nuestro bebé venga sano, y lo que sea, esperaremos con los brazos abiertos.

A: Muchos amigos míos que ya son papás siempre han querido un niño, pero a mí, la verdad, me da lo mismo, sobre todo porque es nuestro primer hijo; entonces, si es niño o niña, yo voy a estar cien por ciento feliz.

¿Ya pensaron en algún nombre?

G: De niña habíamos pensado en Julia, y nombres de niños tenemos más opciones.

A: De niño nos gustan los nombres de Ian, José María, Matías y Mateo, así que si es niña la tenemos fácil, y si es niño vamos a tener que decidir.

¿El nombre de Andrés no les gustaría?

G: A mí sí, ¡me encanta ese nombre!

A: No estoy cerrado a nada, siempre he pensado que las decisiones de pareja se toman en conjunto, pero a mí no me gusta que los niños se llamen como los papás, es algo muy personal, pero si Gina quiere, ya lo platicaremos.

Ya encarrilados, ¿piensan encargar el segundo bebé pronto?

G: Creo que hay que dejar que las cosas fluyan, el momento llegará justo cuando tenga que ser; así como fue este primer embarazo, que la vida nos sorprenda.

¿Cómo les fue en su primer ultrasonido?

G: Los dos lloramos, fue un momento muy bonito, nos emocionamos mucho.

A: Nunca se me va a olvidar cuando fuimos por primera vez con el doctor, nos explicó en una pantallita cómo se vería si Gina estuviera embarazada, y cuando le hicieron el ultrasonido, justo se veía como el doctor nos había dicho. Y me acuerdo mucho de la frase: “Felicidades, van a ser papás”, ese momento fue como si nos activaran un switch y empezamos a llorar de felicidad.

¿Será cesárea o parto natural?

G: A mí me gustaría que fuera parto natural, pero no estamos cerrados a nada, lo más importante es la salud del bebé, esa es la prioridad.

Gina, ¿piensas compaginar tu trabajo con esta nueva etapa que estás viviendo, o te vas a retirar un ratito?

G: Creo que al principio me voy a enfocar en el bebé, pero me encanta mi trabajo, es accesible y se presta para poder combinarlo con la maternidad. Se podría complicar un poco si tuviera los tres trabajos: el noticiero, Vecinos y deportes, pero ahorita ya terminamos de grabar las próximas dos temporadas de Vecinos, ese pendiente quedó listo y espero que todo se acomode. A mí sí me gustaría seguir trabajando.

A: Gina es muy entregada y dedicada, ama su trabajo y sé que es perfectamente capaz de trabajar durante y después del embarazo, pero si se le llegara a dificultar algo, yo voy a estar ahí siempre para apoyarla.

