Así se empoderó Ana Martin en los sesenta... y no tiene miedo a contar esa historia

"Lo que menos he tenido en mi vida es miedo”, dice Ana Martín con la convicción de que efectivamente ha sido una mujer que se liberó antes de que el feminismo cundiera y se empoderó antes de que se hablara de la revolución sexual.

“Siempre he dicho que el directorio telefónico no me alcanza (para contar sus amores). Siempre he dicho: lo he hecho con el país entero, uno que otro extranjero y ningún político… ¡y por eso tengo esta piel!”.

La actriz se ha convertido en figura de admiración para las generaciones de jóvenes que actualmente ven en ella a una mujer honesta, que decidió no tener hijos y decidió no necesitar a un hombre a su lado para triunfar en la vida.

Por eso, constantemente ronda la idea de que Ana Martín debería escribir sus memorias y dejar constancia de la manera en que construyó su concepto de mujer, al estilo de Simone Beauvoir.

“No creo que la televisión o el cine, el teatro o los libros puedan generar un cambio generacional porque este es un problema de educación, no sólo para el hombre, también para la mujer. ¿Saben qué fue lo que liberó a la mujer en los años sesenta? La pastilla anticonceptiva. No fue ninguna otra cosa”.

Ana Martín siempre ha sido reconocida por su pensamiento liberal y de avanzada. Su actuación en la película “El lugar sin límites”, al lado de Roberto Cobo y Gonzalo Vega quedó para la historia del cine como una huella imborrable con su personaje de jovencita ingenua, bella y asediada.

“Con la pastilla anticonceptiva fue cuando comenzamos a tomar decisiones; eso nos libera en cuestión de moda y en la forma de pensar; ahí fue cuando empezó el empoderamiento de la mujer que es un problema mucho más profundo”.

Sin embargo, Ana Martín no tiene contemplado escribir sus memorias. “No es que le tenga miedo a contar mi vida; mi vida ha sido blanco y negro, nunca gris. Y nunca he mentido en nada. Todo mundo sabe mi vida pero no se trata de eso, sino de que por respeto al público tengo que ver cómo llegar al público, a los jóvenes y hasta donde podrían desvirtuarse las cosas”.