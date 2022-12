Así respondía Pee Wee sobre tener novia o si admitiría que es gay

Esta semana el nombre de Pee Wee protagonizó titulares que aseguraron que está casado con su manager, Pepe Rincón, y que lo habrían mantenido en secreto.

Sin un comunicado oficial ante el tema, Pee Wee ha preferido el silencio ante los señalamientos. Sin embargo, se trata de un tema que él ya había hablado ante la prensa y aquí lo recordamos.

Hace 5 años se lo preguntaron directamente: "Si fueras homosexual, ¿lo dirías?". Pee Wee respondió de inmediato: "Por supuesto, lo diría sin problema, pero la verdad es que no lo soy, yo amo a las mujeres, siempre me han encantado las mujeres y el que no saque a la luz las mujeres que han sido parte de mi vida, es por un simple hecho de respeto hacia ellas".

Eso sí, ante los constantes rumores de que era parte de la comunidad LGBTQ+, reaccionó: "Yo sé que no es verdad. Si me molestara, sería como que trato de esconder algo, pero al contrario yo respeto muchísimo a la comunidad".

En 2020, reiteró esa versión al hablar del porqué nunca ha mostrado a sus parejas.: "Respeto mucho a la mujer y respeto el que las mujeres que han sido parte de mi vida, que han sido mis novias, no les gusta mucho el mundo del entretenimiento, el ser juzgadas, no es un mundo fácil y respeto mucho esa parte".

"El motivo de que no se sepa quiénes han sido las novias de Pee Wee es justo por eso, no es por otra cosa. Sé que es difícil, ¡en las redes sociales te acaba! Y está bien, no es que lo oculte a propósito, es el simple hecho de que a muchas personas no les gusta estar en ese foco", dijo el cantante.

Desde hace una década, Pee Wee reiteraba: "Una mujer se merece mucho, se merece todo tu amor, tu atención, y el tener una novia nada más por tenerla y no darle la atención que se merece, pues no está padre, porque las mujeres se merecen todo en el mundo".

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne