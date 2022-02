Así recuerda Mimí el acoso que sufrió en tv; “el cuate sí me agarró”

El video en el que, cuando comenzaban su carrera internacional, las Flans asistieron a un programa de televisión chileno y el conductor las abrazó sin su consentimiento y bromeó acerca de su estatura, fue recordado por Mimí, una de las integrantes del grupo.

El video es de 1986 y muestra a César Antonio Celis, famoso conductor en Chile, acercarse a Mimí mientras pregunta cómo se llama y pretende confundir los nombres de las Flans. En ese momento, la cantante se aleja y le dice: “No me ande manoseando”.

A 36 años del incidente, Mimí recordó aquella ocasión y aprovechó para contestar a quienes la criticaron por “hablar hasta ahora” sobre algo que ocurrió en 1986.

“Aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró", dijo Mimí en el programa "Sale el Sol", donde es una de las conductoras.

En redes sociales, la publicación del video en el tik tok del usuario sebastian_galaviz provocó reacciones de enojo por el abuso que sufrió Mimí pero también hubo quien la cuestionó y hasta dudaron que Celis la haya tomado de la cintura, ya que en el video solo se alcanza a ver que pasa el brazo por detrás de ella.

Mimí respondió: “el cuate sí me agarró, qué poca abuela. En los 80, 90, los 2000, niñas no se dejen y aplausos para las mujeres que no nos dejamos y los hombres tampoco”.