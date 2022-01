Así reaccionó Yalitza Aparicio a su supuesta boda secreta

La nominada al Oscar Yalitza Aparicio se encontró con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México y se detuvo a hablar de varios temas, incluida su supuesta boda secreta.

Antes, se notaba su molestia cuando le preguntaban sobre rumores en torno a su persona, pero ahora ya lo toma con humor:

"He perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda.... No sabía, les digo que tengo que investigar de mi vida, ahorita me meto a internet a investigar de mi boda", dijo bromeando.

Por otro lado, comentó que ya es más sociable: "Pues la verdad algo que me ha costado demasiado, al principio no me era fácil conversar con las personas y ahora es algo que me funciona para seguir trabajando".

Sobre sus planes, tras participar en un corto, comentó que sigue en el estudio: "Voy lento pero estoy tratando de enfocarme en las lenguas indígenas que también son importantes".

Y sobre que ya se viste de marcas de lujo como Prada, comentó que poco a poco se deben derribar barreras y estereotipos: "Es el concepto que se tiene que quitar. Dicen 'solamente debes usar la ropa de tu comunidad', pero si nos ponemos a ver desde el otro lado, si trabajo, si le echo ganas, puedo vestirme como quiera, en eso no hay reglas".

