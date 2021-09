Así reaccionó Paty Manterola cuando le mencionaron a su ex esposo Xavier Ortiz

En una entrevista donde repasó sus momentos personales y profesionales más importantes, Patricia Manterola no pudo escapar a la pregunta sobre quien fue su esposo durante 5 años, Xavier Ortiz.

Hace unos días se cumplió un año desde que el cantante decidió quitarse la vida, por lo que su compañera de Garibaldi, grupo donde se conocieron hace 30 años, fue muy cuidadosa con sus palabras.

"No me gusta hablar mucho de alguien que ya no está. Pero es muy conocida nuestra historia; nosotros nos conocimos en Garibaldi, duramos muchísimos años juntos, cortábamos y regresábamos, fue una historia muy intermitente, pero al final de cuentas nos casamos, y después de 5 años nos divorciamos".

A Aurora Valle, la también actriz le dijo: "Lo conocí haciendo las audiciones de Garibaldi, a los 17. (...). Xavi y yo siempre estuvimos claros de que el cariño siempre iba a estar, independientemente de que nuestra vida en pareja ya no funcionaba, y siempre honramos nuestra buena onda, esa amistad.

"Siempre que él me necesitó después de nuestro divorcio, o yo a él, siempre era esa persona que estaba ahí para levantar el teléfono".

Sin embargo, Paty Manterola se rehusó a hacer más comentarios: "No me gusta hablar del tema por respeto a él, a su familia, a su hijo. Cada que alguien toca el tema, muchas veces no tienes el control, así que prefiero mantenerme muy prudente de cualquier comentario que vaya a lastimar a alguien cercano a él".

