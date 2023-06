Así reaccionó Mary Paz Banquells ante noticia de que Luis Enrique Guzmán no es padre biológico del hijo de Mayela Laguna

Mary Paz Banquells, expareja de Alfredo Adame, reaccionó ante la sorprendente noticia que sacudió ayer a la comunidad artística de nuestro país al conocer que Luis Enrique Guzmán, hijo de doña Silvia Pinal y Enrique Guzmán, no es el padre biológico del hijo de Mayela Laguna.

Mary Paz Banquells, media hermana de Sylvia Pasquel, habló ante las cámaras, durante los premios Grandeza Hispana, sobre el comunicado que lanzó ayer el despacho de abogados de Luis Enrique Guzmán sobre la prueba de ADN que se hizo su cliente y no resultó compatible con la del hijo de su expareja, Mayela Laguna.

Me acabo de enterar, yo no tengo nada qué decir, no soy familia, sólo soy hermana de Sylvia... Si ya es tu hijo para que le haces prueba, pero pues no sé".