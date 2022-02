Así quedó la cara de Maluma por la mordida de su perro

No porque lo haya mordido en la cara, Maluma deja de querer a Buda, uno de los tres perros que tiene en su casa.

El cantante publicó en una historia de Instagram un video en el que muestra las heridas que le dejó el incidente con Buda. “Los animales son muy leales pero hay que tener mucho cuidado”, dice el cantante colombiano mientras muestra la herida en su frente del lado izquierdo.

Más tarde, Maluma subió otro video en el que saluda desde la parta alta de su casa a Buda y a los otros dos perros a los que llama “mis niños”.

Las heridas que mostró el cantante no son graves y él mismo explicó lo que sucedió: “La realidad es que Buda me mordió; lo bueno es que fue de susto, no de agresividad”.

Maluma prepara un concierto en Medellín para el que ha organizado un concurso para encontrar “al mejor cantante de Colombia”. La dinámica es que las personas que quieran participar hagan una cover de “Cositas de la USA” y lo envíen al Instagram del cantante, quien elegirá al ganador junto con un jurado.