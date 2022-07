“Así nací, así viví y así me moriré”: Michelle Vieth se muestra sin filtros en redes sociales

“Antes se creía que los actores éramos inalcanzables”, dice Michelle Vieth al recordar su época como “Pequeña traviesa”, el personaje de telenovela que le dio fama y popularidad a finales del siglo XX y principios del XXI.

“Eso vino a cambiar con las redes sociales. Creo que ese fenómeno vino a humanizarnos un poquito a todos, en el sentido de que los famosos también lloramos, somos papás, hijos; lloramos y reímos", explica la actriz, quien es madre de tres hijos.

Justamente son sus hijos los que ahora le han enseñado a manejar sus cuentas de redes sociales.

“Yo no sé mucho de eso pero a veces son ellos los que me dicen: ‘ahora haz un tik tok’, ‘con esto haz una historia de Instagram’. Y eso me gusta, lo disfruto mucho con ellos”.

Michelle Vieth, además, ha decidido incursionar en la conducción, faceta que también le ha permitido mostrar su lado más auténtico.

“Cuando hago un personaje, es una interpretación; pero como conductora, es mi esencia la que muestro”.

Eso mismo hace cuando aparece en redes sociales, una herramienta para la que, dice, no le ha puesto límites al momento de mostrar su vida fuera de la pantalla.

“Creo que lo principal es que seas tú mismo. que seas honesto al momento de transmitir tu esencia para la gente que te está siguiendo en redes sociales, que te está dando like, que te sigue en el día a día de nuestra profesión”.

Michelle Vieth cuenta que todos sus hijos tienen redes sociales ("por supuesto que son redes privadas y supervisadas por mí") y en muchas ocasiones aparecen en sus publicaciones.

“No hay límites, mientras tengas claro tu corazón y tu cabeza y que sepas que lo que estás mostrando es tu esencia, no creo que haya necesidad de poner una prohibición”.

Para Michelle Vieth, esa esencia que muestra en sus redes sociales y en su faceta como conductora se puede resumir en una frase:

“Puedo dejar de ser pequeña pero nunca dejaré de ser traviesa, así nací, así viví y así me moriré, soy auténtica”.