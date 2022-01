Así luce actualmente Priscila, la de las balas de plata; ¡sigue con Gustavo Ángel el Temerario!

En los años 90 saltó a la fama Priscila y sus balas de plata, y aunque ya pasó el tiempo, sigue cantando y felizmente casada con Gustavo Ángel, de Los Temerarios, con quien formó una hermosa familia desde hace 20 años.

Priscila reapareció en una entrevista con Blanca Martínez 'La Chicuela', quien la entrevistó para su canal de YouTube, donde hablaron de anécdotas y la historia de amor de la cantante con El Temerario.

La princesa del acordeón contó que después de unos premios de la revista Furia Musical, donde se notó que había una gran química con el cantante, fue cuando comenzó su historia: "Fue hasta unos tres años después que coincidimos en un evento en Dallas y bueno, un año después trabajamos juntos y entonces fue que nos hicimos novios".

Priscila dejó a las Balas de plata para cantar música católica. Al respecto, comentó que una serie de circunstancias la hicieron replantearse cómo quería que fuera su carrera musical.

"Fue un cambio, no de género musical, fue un cambio de vida, de esa forma, Dios a todos nos llama de una u otra forma, y con esa no pude decir que no. Fui a un primer congreso llamado 'Mujeres de fe', quedé feliz, y empecé a involucrarme; siempre he sido católica, desde jovencita iba al coro de la iglesia... A partir de esto vino un replantearme qué quería hacer de aquí en adelante".

"Fue difícil, fueron varias cosas que pasaron, ya tenía mis tres hijos, me encanta estar con ellos, en cuestión personal, con mi hijo Alejandro tuve una vivencia fuerte, estuve a punto de perderlo dos veces y una serie de vivencias que me hicieron replantearme", contó Priscila.

