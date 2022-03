Así luce Sandra Echeverría como María Félix para la bioserie de TelevisaUnivision

Aunque se habla de otros proyectos que involucran a Eiza González, en México veremos a Sandra Echeverría como María Félix en la bioserie que prepara la productora Carmen Armendáriz.

Se trata de una producción que retratará la vida de una de las máximas leyendas del cine de oro mexicano, basada en la investigación periodística y testimonios de las personas más cercanas a la Doña. TelevisaUnivision ha destacado que será realizada por un equipo conformado en su mayoría por mujeres.

Se espera que la bioserie llegará a ViX+, la plataforma de streaming que será lanzada durante el segundo semestre del año con contenidos de TelevisaUnivision. Mientras tanto, ya se reveló la primera imagen de Sandra como María Félix.

Se trata de una imagen donde la esposa de Leonardo de Lozane replica una de las fotos más icónicas de La Doña, captada en Deauville por el fotógrafo de la realeza Lord Snowdon en 1975.

Se sabe que en la serie participarán también Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Ximena Ayala, entre otros.

Seguramente conoceremos detalles inéditos de La Doña, sobrenombre que surgió con el personaje que interpretó en la cinta Doña Bárbara (1943), basada en la novela de Rómulo Gallegos, en la que encarnaba a una mujer soberbia y temperamental.

Son icónicas las imágenes de La Doña con joyería Cartier.

Desde hace tres años, Sandra Echeverría ya estaba en la mira para interpretar a María Félix. "Me puse a ver videos, todavía no me meto al 100%", decía antes de la pandemia.

