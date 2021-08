Así luce Karina Yapor a más de 20 años del escándalo; ¡tiene 5 hijos!

En 1999 los padres de Karina Yapor la buscaban con ayuda de las autoridades mexicanas luego de que encontraron a su nieto en España, lo que resultó en la captura de Sergio Andrade, María Raquenel y Gloria Treviño.

Ambas fueron absueltas, pero Andrade fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor, quien actualmente es presentadora de televisión.

En aquella época, intentó exculpar al clan, pero años más tarde, durante una de las conferencias de una iglesia cristiana, relató los abusos de los que fue víctima cuando era una adolescente. "A los 12 años (Gloria Trevi) me invitó a estudiar música, así que comencé a vivir abuso sexual por una persona de cuarenta y tantos años, empecé a vivir abuso psicológicos, se nos dejaba sin comer, no nos permitían ir al baño. No podías hablar con nadie, te golpeaban.

"Este lugar era una secta, con un líder, con castigos, aislamiento, sometimiento, con temor. En una ocasión a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable. Yo me desmayé, cuando volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente; pasó por mi cabeza quitarme la vida".

"A los 14 años quedé embarazada por violación. Yo no sabía que estaba embarazada porque caí en estado de anemia. Se me traslada a Houston para abortar, pero no me lo hicieron porque llevaba demasiado tiempo de embarazo; Cuando Mary (Boquitas) le habla a este hombre (Sergio Andrade) que estaba en España en ese momento, y que era una niña, el hombre se desiste. En su maldad, pretendía el incesto contra sus propias hijas, si era niña no había tanto problema con dejarla nacer.

"En una exploración antes de parir se dan cuenta de que es varón y él me dice que en cuanto naciera el niño, se desharía de él. Yo tuve a mi bebé, yo no pude besarlo, porque era varón. A mí me lo quitaron", relató un día Karina Yapor.



El tiempo pasó y Karina Yapor rehizo su vida. Ahora es presentadora de noticias en una estación local de la cadena Univisión, en Houston Texas, donde se luce ante los televidentes.

En el terreno personal, Karina Yapor formó una familia, y tiene 5 hijos. "Ya no se usan esas familias tan grandes como antes, pero todavía habemos valientes. Yo siempre quise tener una familia grande, Dios me lo concedió y mis hijos son mi adoración", dijo en uno de sus videos en su canal de YouTube.