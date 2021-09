Así luce Gaby Ruffo a 30 años de triunfar con 'TVO'

Hermana de Victoria, 'la queen' de las telenovelas, Gaby Ruffo se ganó un nombre propio en el medio del espectáculo como conductora, cantante y actriz, y después de 30 años, sigue trabajando en los medios.

Y es que este 2021 se cumplen tres décadas desde que se transmitía el programa 'TVO', que no solo era un programa con concursos, regalos y diversión para los niños, sino que catapultó a Gaby Ruffo y Liza Echeverría como estrellas en Latinoamérica.

'TVO' se transmitió entre junio de 1991 y diciembre de 1992, donde brillaron las conductoras, acompañadas por las edecanes conocidas como 'teveitas' y concursos como ‘La aguja en el pajar’, ‘la cucaña’, ‘el corazón de Ramiro’, y ‘el tvo-acuatizaje’.

Después de realizar algunas telenovelas como actriz, fue productora del programa de radio 'La casa de los niños'. Hace una década estudió un diplomado en la Universidad Iberoamericana, y comenzó una faceta como escritora.

Gaby Ruffo hizo su debut como escritora en la telenovela llamada El Color de La pasión, y luego participó en 'Mi Marido Tiene Familia'.



A finales de 2019, Gaby Ruffo anunció que regresaría a la televisión con un nuevo proyecto, como escritora. "Frente a cámara ya no regreso. A veces extraño la conducción porque eso era lo que me gustaba, pero como actriz, no, ya no puedo con eso. TVO, Llévatelo, son programas que tengo extraordinarios recuerdos. Me dejó muchas satisfacciones".



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!