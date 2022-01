Así grabó Armando Manzanero su último disco. VIDEOS de la grabación un día antes de ser internado por Covid

“Fue el día que fue ingresado”, recuerda Rodrigo de la Cadena. Se refiere a la última vez que habló con el maestro Armando Manzanero, quien murió por complicaciones de Covid.

Ambos músicos trabajaban juntos en un disco que en ese tiempo todavía no tenía título pero que se había convertido en el proyecto más anhelado para el maestro Manzanero. “Se trataba de grabar canciones que él había escrito para Luis Miguel, para Emmanuel, para muchos cantantes pero que las disqueras se las rechazaron”.

Para el compositor yucateco ese disco representaba una última oportunidad para esas canciones: no quería dejarlas morir en el baúl del olvido.

“El maestro estaba en un momento en el que podía hacer lo que quisiera, grabar lo que quisiera. Y había decidido grabar ese disco”.

Lamentablemente, la grabación quedó inconclusa. “Debió ser el 10 de diciembre cuando estuvimos en el estudio de grabación por última vez. Él iba ya muy enfermo, tenía tos y llevaba una especie de capa o jorongo para cubrirse del frío. Le costaba trabajo dar las indicaciones pero nunca se dio por vencido”, recuerda Rodrigo de la Cadena, quien tenía estrecha relación con Manzanero.

“Estuvimos compartiendo más cerca que nunca, él había viajado a Mérida para develar su estatua. Grabábamos en los estudios de Continental y el día de su cumpleaños fuimos a cenar. Eso debía haber sido ya muy cerca del día que lo internaron”, recuerda.

Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2021, luego de tres semanas de estar hospitalizado por coronavirus.

Desde aquel día, Rodrigo de la Cadena se dio a la tarea de terminar el disco. “Faltaban algunos pianos, que completamos con el maestro Miguel Villacaña. El resto estaba prácticamente terminado con su voz”.

El disco se lanza ahora con la aprobación de la familia y se llama ´Romanza a dos pianos´y se compone de 16 temas, la mayoría de ellos inéditos y compuestos por Manzanero, excepto la canción ‘Me puse a pensar’.

Después de la muerte de Manzanero, muchos cantantes declararon haber sido los últimos en grabar con él. Rodrigo de la Cadena explica que eso no es posible. “Yo estuve con él en el estudio un día antes de que lo internaran. Al siguiente día teníamos una cita pero me llamó para decirme que no podía ir porque lo iban a llevar al hospital ya que se sentía muy enfermo. No hay duda, este es el último disco de Manzanero”.

‘Romanza a dos pianos’ está a la venta en formato físico pero también se puede escuchar en las plataformas musicales.