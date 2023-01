Así fue la liberación de Gloria Trevi hace 18 años

Cinco años estuvo en la cárcel Gloria Trevi pero el día que salió, sus primeras palabras fueron para explicar que ella nunca se sintió presa: "Libre siempre he sido, libre de espíritu", dijo a Primer Impacto, el programa para el que otorgó la primera entrevista tras salir del Cereso de Chihuahua.

Gloria Trevi, junto con María Raquenel Portillo y Marlene Calderón fueron absueltas de los cargos de rapto, violación equiparada y corrupción de menores.

"Por tanto se ordena su absoluta e inmediata libertad y no debe permanecer privada de su libertad", dictó el juez, el 21 de septiembre de 2014.

"Soy la misma y soy otra porque si fuera exactamente la misma sería muy triste que no hubiera una evolución... hubo evolución y revolución", declaró Gloria ya una vez fuera de la cárcel.

Al momento de leer la sentencia, la mayoría de las personas que estaban presentes en el juzgado aplaudieron la decisión e incluso interrumpieron durante algunos segundos la lectura de la sentencia.

La mamá de Gloria Trevi, Gloria Ruiz, no estuvo presente en la liberación de su hija porque permaneció en su casa de Monterrey al cuidado del hijo de Gloria, Ángel Gabriel.

"Estamos contentos, agradecidos con dios y con toda la gente que nos ha apoyado", declaró. También fue la encargada de organizar al día siguiente de la liberación una misa en la catedral de Monterrey. "Nuestra forma de festejar es con una misa", señaló.

Gloria Trevi salió vestida de blanco y enseguida dio una conferencia de prensa en la que dijo que lo que más quería era volver a los escenarios para cantar de nuevo.

"He visto (en la cárcel) a muchas personas que a veces sufren, a presos... algunas veces personas inocentes o que cometieron un error pero lo están pagando y vi cómo sufren sus familia y esta experiencia me ha servido para ver lo que se podría llegar a hacer algun dia para ayudar a su rehabilitación".

Horas más tarde, Trevi viajó a Monterrey en un vuelo privado y en el aeropuerto se encontró con su hijo al que abrazó, besó, cargó y le dijo: "Mi amor, mi amor, ¿quién está aquí mi vida?".

Cuando se le preguntó a Gloria si estaba pensando en una venganza, Gloria respondió.

"No, yo soy un ser creativo, soy compositora, escritora, soy poeta, soy cantante, soy creativa, tengo... no me queda tiempo... espero me alcance la vida para retribuir ese amor, no me queda tiempo para estar pensando en venganza... por mi y para mi están olvidados en el pasado y enterrados".

