Así fue el último domingo de Chabelo en Televisa y por qué el Sr. Aguilera no se fue contento

"Yo soy Chabelo... amigo de todos los niños", decía la canción de entrada del programa 'En familia... Con Chabelo', que duró al aire 47 años hasta un último domingo, el 20 de diciembre de 2015.

Ya pasaron 6 años desde aquel último domingo de Xavier López como presentador de su programa que acompañó a varias generaciones de niños mexicanos cada fin de semana.

'Chabelo' no pudo aguantar el llanto al despedirse de su público. Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, llegó al foro para expresar unas palabras al legendario presentador.

“Es la primera vez que me toca estar de este lado, En Familia, nada más me había tocado estar del lado del público. La verdad es que para mí es un orgullo poder estar junto a un personaje tan importante en la historia de la televisión en el mundo”.

Reconoció su valor: "Tener un programa familiar con todos los valores como el que haces, Chabelo, ha sido pilar de muchos formatos y obviamente pilar de muchas lecciones para todos”.

Pero la salida del aire tomó por sorpresa al equipo de Chabelo. El señor Jorge Alberto Aguilera ha contado que al terminar la emisión, nadie le dio las gracias y Xavier López 'Chabelo' no dio la cara.

"Nos agarró de sorpresa, no tuvimos mucha información. Nunca nadie me dio las gracias, ni siquiera la persona que me invitó a colaborar en el programa. Mmi agradecimiento es porque fueron muchos años (...) Pero al final, decir 'oye, gracias por tu colaboración, oye, muchas gracias por haber participado'... No, a ninguno", dijo a 'Sale el sol'.

En entrevista con Infobae, el señor Aguilera recordó que el equipo estaba "en el limbo", pues nadie les daba información oficial... "Tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saber, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa".

