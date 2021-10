Así explicó Ricky Martin lo que le pasó a su rostro

Hace unos días, en plena promoción de la gira que realizará por Estados Unidos con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, Ricky Martin encendió las alertas por el aspecto de su rostro, pero el cantante ya aclaró todo.

Y es que el cantante de 49 años lució un poco hinchado, como si se hubiera inyectado bótox o tuviera la reacción de algún procedimiento estético.

Pero a decir de Ricky Martin, no hay nada de qué preocuparse. “Hola familia ¿cómo están?, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque presuntamente yo me hice algo en la cara; pero miren, ¡tengo líneas!, si me pongo botox o si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”.

El astro boricua explicó que no se ha hecho nada, pero el día de la entrevista sí ocurrió algo: "Lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara en la que simplemente me inflamé de la cara, pero fuera de eso, pues fue un día normal. No quise cancelar las entrevistas por estar toda la inflamación, pero lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que hacer este video”.

Ricky aparecía con las mejillas un poco inflamadas, pero tal parece que no hay nada de qué preocuparse, como ocurrió en redes sociales.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!