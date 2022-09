Así es por dentro la prótesis de Alejandra Guzmán. "A veces se puede dislocar", dice

Alejandra Guzmán suele bromear con que la reconstrucción de cadera a la que se sometió hace nueve años la convirtió en una "Guzmán bónica".

La cantante tuvo esta intervención para reconstruir su cadera y evitar que avanzara el desgaste de los huesos de la misma. La prótesis está compuesta por dos piezas de titano, una a cada lado de la cadera y que se unen con el femur de cada pierna.

Así se puede apreciar en una radiografía que la propia Alejandra Guzmán compartió apenas en julio pasado.

Ayer por la noche, durante una presentación en el Kennedy Center con motivo de la celebración del 35 aniversario del Mes de la Herencia Hispana, Alejandra Guzmán tuvo un accidente con su prótesis que la hizo caer en el escenario y luego tuvo que ser llevada a un hospital.

Desde ahí, Alejandra Guzmán explicó: "Gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bencidicones, lo que pasó fue que se disloco mi cadera derecha, porque yo tengo dos prótesis y a veces puede pasar, aunque nunca me había pasado ".

La cantante asegeuró que está bien de salud.

"Pero me pasó en el Kennedy Center, quiero que se dejen de preocupar, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que habrá mucho rock and roll... y que no hay fractura, gracias a dios".

