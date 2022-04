Así era la tierna Allisson Lozz cuando era niña estrella de telenovelas

Tirada en la cama, Allisson llora inconsolable y a pesar de que su amigo Ricardo le promete que le va ayudar. Pero Allisson no puede dejar de llorar y le pregunta “¿Por qué me ayudas? ¿No deberías estar con Sofía como todos los demás?”.

Esta escena de “Alegrijes y Rebujos” muy probablemente es la primera con la que Allisson Lozz conquistó al público debido a su carisma y talento innato para el melodrama.

En esa telenovela su personaje se llamaba Allisson y Ricardo fue interpretado por Diego Boneta. Allison era una especie de villana infantil que, sin embargo, al final logra redimirse gracias al apoyo de Ricardo.

Allisson Lozz acaba de publicar este martes un video en el que asegura que su pasado como estrella infantil fue tortuoso y le provocó muchos traumas que ha ido superando con el tiempo.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto pero no me conocían y en cuánto me conocían, todo cambiaba”, dijo Lozz, quien ahora se dedica a vender maquillajes.

Pero de aquel pasado como estrella infantil, sus fans guardan recuerdos que, a diferencia de los de la ex actriz, resultan emotivos y bellos pues sus personajes siempre provocaron la simpatía del televidente.

La malvada Allisson.- La primera aparición en telenovelas para Allison Lozz fue una escena en la que, estando en el orfanato, se aprovecha de una prefecta a la que se le caen los lentes. “Yo le ayudo”, dice Allisson, quien en realidad baja de la cama para pisar y destruir los lentes de la prefecta. A lo largo de la telenovela, se descubre que las maldades de su personaje en realidad son producto de un profunda soledad, ya que es huérfana y hacia el final de la historia, es redimida gracias a la amistad del personaje de Ricardo, con quien se abraza y sonríen felices.





El primer amor.- Con “Misión S.O.S.” le llegó su primera gran oportunidad a Allisson Lozz… y la aprovechó. Con un personaje tierno e idealista, Allisson compartió el crédito principal de la telenovela infantil con Diego Boneta. Juntos luchan a lo largo de 125 episodios para salvar a su vecindario, que está en riesgo de ser convertido en un centro comercial ya que el dueño del terreno, un ambicioso hombre de negocios interpretado por Manuel Ojeda, quiere venderlo sin importarle la vida de quienes ahí viven. La química entre Boneta y Lozz resultó tan perfecto que la telenovela se convirtió en un show en vivo en el que el momento estelar era la interpretación a dueto de la canción “Tú y yo”

La fama.- El comienzo de Allisson Lozz, originaria de Chihuahua fue en el programa de realidad simulada “Código Fama”, en el que 40 niños concursaron con el objetivo de mostrar su talento en la música y la actuación. Allisson pasó un primer filtro pero luego, al pasar al repechaje, decidió retirarse del concurso. No obstante, su participación con la canción “Sabes” se quedó en la memoria de los televidentes como una gran interpretación en la que destacó el carisma de Lozz, cuyo nombre de pila es Allisson Marián Lozano Núñez.