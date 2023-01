Así era Diego Verdaguer de niño. Con FOTOS inéditas conmemoramos su primer aniversario luctuoso

Hoy se cumple un año de que Diego Verdaguer murió repentinamente a causa de complicaciones por el coronavirus. El cantante de origen argentino, pero que hizo la mayor parte de su vida y carrera artística en México, murió el 27 de enero el año pasado.

Amanda Miguel, su esposa, y Ana Victoria, su hija, han decidido que la conmemoración de este primer aniversario sea a través de la música, que fue la mayor pasión de su vida.

"Diego, siempre me acompañas en cada paso que doy y me escuchas cuando hablo por la casa recordando en voz alta todos los divinos momentos que vivimos": expresó Amanda Miguel.

Con fotografías inéditas de su infancia y juventud, las cantantes compartieron que todavía les duele la partida de Verdaguer.

“Lo extrañó una barbaridad; mi corazón está partido en dos y no se puede coser, la ausencia no se llena con nada, es muy duro no tenerlo para abrazarlo y besarlo, pasa el tiempo pero el dolor no aminora, sólo se acepta irremediablemente”: dice Amanda.

Por su parte, Ana Victoria cuenta: “Sigo triste, sin creerlo muchas veces, pero me refugio en mi bebé, Lucca me llena ese vacío; a través de él siento que la vida continúa, las emociones que me produce me dan esperanza, son realmente de una frecuencia tan alta que me conectan con la energía del universo y ahí encuentro también la energía de papá... pienso en él y le digo ¡ven, te quiero abrazar!, haré lo que a ti te haría feliz en agradecimiento a tanto cariño que me diste y se palpará con hechos, con gusto cumpliré con la tarea”.

