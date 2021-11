Así de grande y exitosa está Fiona, la hija de Eduardo Palomo y Carina Ricco

Quizá la has visto en diversos proyectos, pero Fiona Palomo no hace mucho alarde de que sus padres son Carina Ricco y el inolvidable Eduardo Palomo, quien murió el 6 de noviembre de 2003.

La hija mayor del actor también se dedica al entretenimiento, y esta semana se encontró con los medios en el claquetas de la película 'El Roomie', donde comparte créditos con José Eduardo Derbez.

La joven escribió: "Tan emocionada y feliz de comenzar este proyecto y eternamente agradecida con este precioso equipo, trabajar con ustedes es de los regalos más grandes de la vida!!! Apenas comenzamos y me he reído como hace mucho no lo hacía y conocido seres maravillosos. Los quiero tanto familia!!! Gracias gracias gracias!".

En entrevista con 'Ventaneando', Fiona reconoció que ser hija del famoso Eduardo palomo "no es algo que me pesa, es un honor llevar el apellido, el nombre. Mis padres me parecen héroes, los admiro. Lo que me pasa es que me topo con la gente que me dice 'te conocí cuando estabas chiquita'... Es una cosa de sentir familia y apoyo en este medio que es rudo".

"Es algo que me enorgullece mucho y estoy orgullosa de decir también que he seguido mis propios pasos", dijo sobre ser hija de Eduardo, el inolvidable 'Juan del diablo' de 'Corazón salvaje'.

Eduardo Palomo la llevaba a las locaciones de sus películas. Ahora, Fiona recuerda esos momentos con su padre de forma nostálgica...



Fiona estudió actuación y debutó en el papel de Vivi, en la serie Gossip Girl: Acapulco. También la hemos visto en las series La Negociadora, Control Z y la cinta Ligando padre.

