Así cambió la vida de Adrián Uribe a cuatro años de ver la muerte de frente

El momento más difícil que ha pasado Adrián Uribe fue cuando estuvo cerca de la muerte. Un fuerte dolor lo llevó al hospital, donde le diagnosticaron peritonitis, lo que lo llevó a estar más de 15 días en terapia intensiva, e incluso llegó a pensar que iba a morir. A cuatro años de ese terrible suceso, el comediante nos abrió su corazón y nos cuenta, en exclusiva para TVyNovelas, el momento que vive ahora que lo ve a la distancia.

Hoy te vemos muy contento, y hace unos años ¡casi mueres! ¡Tienes toda la razón! Por eso estoy tan contento todos los días. Yo creo que cuando uno está en un momento tan complicado, tienes otra perspectiva de vida. Ahora vivo pleno.

¿Qué fue lo que viviste? Estuve en terapia intensiva por más de 15 días; estuve conectado y no sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a despertar al día siguiente. Vi la muerte de tú a tú como nunca lo había vivido.

¿Qué cambiaste en tu vida después de este suceso? Ahora vivo diferente: con mucha gratitud y ya no me desgasto en tonterías como lo hacía antes: no quiero cambiar el mundo, no quiero hacer las cosas a mi manera, como solía hacerlo porque soy una persona perfeccionista, y si no se hacían las cosas como yo decía, la pasaba mal, eso ya no.

¿Crees en Dios? ¡Claro!, porque de repente la vida te pone en una cama de hospital y te dice: “aquí no tienes el control tú”, solamente lo tiene un poder superior, Dios o en lo que tú creas. En mi caso, yo creo en Dios y Él es al único que en un momento dado le dices: “Tú mandas. Aquí estoy y lo que sea tu voluntad”. Entonces, la verdad es que con esa filosofía yo ya vivo mucho mejor. Mi vida cambió 180 grados.

¿Cómo era tu vida personal en ese entonces? Hace cuatro años yo estaba soltero. Nada más tenía a mi hijo adolescente (Gael), pero no sabía qué iba a suceder con mi vida. Yo quería rehacerla, rehacer una familia, encontrar a la mujer de mi vida, tener una niña, y todo eso que te estoy diciendo que yo quería, lo tengo ahora: tengo a una esposa hermosa en todos los aspectos.

¿Tu hija también te cambió la vida? Esa niña de dos años es mi adoración. Y también tengo a mi primogénito, de 19, a quien igualmente amo.

¿Qué más le puedes pedir a la vida? Nada, la verdad es que estoy muy feliz por todo lo que me está sucediendo ahorita: tengo trabajo, salud, estoy por estrenar un proyecto de nombre Pena ajena, el más importante de mi carrera por el tipo de actuación y humor, y fue un reto interpretar este personaje.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta? Estoy por estrenar una película en febrero (2023) con Consuelo Duval que se llama Infelices para siempre. También estrenaré mi Late Night Show, del que ya grabé mi primera temporada en Miami hace un mes, saldrá en octubre tanto en Univision como en Televisa, en Estados Unidos y México. Además, estoy haciendo una gira con Adal Ramones en la Unión Americana, ¡nos está yendo increíble!

¿Cómo andas en el inglés ahora que estás en el país vecino? Estoy estudiando el idioma; veo la TV en inglés, a veces con subtítulos, porque qué tal que un día llega un agente de Hollywood y tengo que hablar en ese idioma o me ofrecen una película importante, y aunque no es mi sueño, sí me encantaría. Así que me sigo preparando.

¿Te crees todo lo que te está pasando después de estar cerca de la muerte? ¡Si!, en el buen sentido de la palabra. O sea, me creo que todo lo que tengo lo he trabajado, nadie me ha regalado nada, pero no me la creo en este rollo de soy el más ching...

Al principio querías mucho trabajo y triunfar, ¿ahora cuál es tu meta? Adal Ramones me dio un consejo: trabajar menos y que te paguen más (risas). Ahora quiero ser más selectivo y diversificarme, me gustaría ser productor.