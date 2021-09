Así anunció Claudia Álvarez que espera mellizos con Billy Rovzar

La pequeña Kira se convertirá en hermana mayor muy pronto, pues sus papás, Claudia Álvarez y Billy Rovzar anunciaron que la actriz está embarazada y tendrá mellizos.

En el anuncio que realizaron en Instagram, la pareja no pudo ocultar su doble felicidad, e incluso revelaron el sexo de los bebés. Y es que como se hace en las

"¡NOTICIÓN! Hemos sido doblemente bendecidos!!!! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió qué estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!", escribieron en sus redes sociales.

Su hija Kira cumplirá dos años en diciembre próximo, y apareció en las fotos con las que Claudia y Billy compartieron al mundo su felicidad ante el crecimiento de su familia.

Muchos famosos felicitaron a la pareja, y hubo hasta quienes lloraron con la noticia, como Consuelo Duval, además de Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, Ana Brenda Contreras y Marjorie de Sousa, así como David Zepeda, Altair Jarabo y Sharis Cid.

Con los mellizos, Billy Rovzar se convertirá en padre de 5 hijos, pues además de Kira y antes de su relación con Claudia Álvarez, el productor ya tenía a Max y Alexandra.

Claudia, por su parte, ya nos había dicho en exclusiva, a principios de 2020, que quería más bebés. "Sí, por supuesto quiero darle un hermanito o hermanita a Kira, y en un futuro no muy lejano. No me gustaría que empezaran a preguntar: '¿para cuándo?'. Eso es mucha presión y no quiero".



