Así ama El Buki: Cristian, el amor de su vida, nos confesó todo a punto de cumplir 30 años juntos

Se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y este dicho

popular aplica perfectamente para la pareja que hacen Marco Antonio Solís “El Buki” y Cristian Solís, quienes están juntos desde 1993. Él, como todos sabemos, se dedica a cantar, pero también tiene una faceta como empresario: tiene una salsa, un hotel, una marca de café, pero la que se encarga de administrar y supervisar cada uno de los negocios es su esposa. TVyNovelas viajó hasta la Perla Tapatía para estar con ellos en un evento familiar, y ahí ella nos compartió sus secretos para lograr un matrimonio de poco más de 28 años.

Cristian, te has vuelto toda una celebridad en redes, miles de seguidores en Instagram y Facebook…

Me siento muy agradecida porque realmente tengo muchas muestras de amor, aunque hay de todo en la viña del señor. Yo me quedo con el amor, con el cariño, con personas que siempre me sostienen de su mano y que siempre tienen una palabra de aliento, porque es una época muy difícil para todos; todos hemos tenido altas y bajas, nadie estamos exentos, pero todos los días encuentro personas con una gran bondad espiritual que me ayuda a impulsarme.

¿Te gusta tener esta atención por parte de los fans de tu marido?

Es una distracción para mí tener la comunicación con tantas personas que nos permiten las plataformas, estar en contacto con gente de todos lados, entonces es lindo, porque yo lo hago con naturalidad y para divertirme.

¿Qué se siente ser la esposa de Marco Antonio Solís?

Es poder compartir tu vida con un compañero de experiencias, de aventuras, de amor, de momentos lindos.

¿Podrías resumir su matrimonio como perfecto?

No siempre han sido momentos bonitos a lo largo y ancho de 28 años de matrimonio, no voy a mentir.

Entonces, ¿cuál es tu secreto?

Que hemos encontrado a muy temprana edad el amor, la comprensión y la complicidad en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, eso es una gran satisfacción: que no hayamos tenido que tropezar tanto.

¡Te vemos muy feliz y enamorada!

Yo me siento completa con mi pareja, con un hombre que me ama, que me respeta, que siempre me da mi lugar y que es mi compañero de muchos momentos. Entonces, es muy gratificante porque no es fácil encontrar a una persona así. Marco es esa persona con quien quiero amanecer todos los días de mi vida. Así que podemos tener días buenos y malos, pero siempre queremos amanecer juntos.

¿Qué planes tienen para celebrar 30 años de casados?

¡Vamos a tirar la casa por la ventana! (risas). Queremos irnos a la Riviera Maya; celebrar con un ritual ancestral, que esté toda la familia y todos vestidos de blanco en la playa. Pero sobre todo, yo creo que valdría mucho la pena, porque en este medio es un logro descomunal tener tantos años juntos.

