Así alcanzó la fama Karol Sevilla, la mujer por la que Emilio Osorio llora en LCDFM

La fiesta del viernes en La casa de los famosos México fue especialmente emotiva para Emilio Osorio, ya que entre la música que se escuchó hubo dos canciones de Karol Sevilla.

En cuanto las escuchó, Emilio se puso emotivo y melancólico hasta revelar el motivo: Karol es la novia cuya identidad había mantenido oculta ante los habitantes de La casa de los famosos México.

La revelación no fue tan sorpresa para los fans de ambos famosos ya que desde hace meses había versiones de su relación romántica pero sí resultó asombroso que Emilio decidiera hablarlo en reality show.

La infancia de Karol Sevilla

Karol Sevilla ha narrado que su niñez fue precaria en cuanto a la economía. Recuerda constantemente la anécdota de que un compañero en el Centro de Educación Artística de Televisa, llamado Robin Vega, era víctima de ella, ya que le "robaba" su lonchera con su comida.

"Me comía su sandwich y sus galletas.. le dejaba el juguito", le contó a Yordi Rosado.

Eso sucedió durante varias semanas. "Hasta que se dio cuenta y le dijo a su mamá. Y ella se acercó a mi mamá y le dijo: si no te molesta, yo le traje su lonch a Karol".

Desde entonces, Karol disfrutó de comida gracias a la buena voluntad de la mamá de su compañero ya que en su familia "no teníamos dinero para que me mandaran lonch".

De hecho, cuenta que su mamá estaba desconcertada cuando Lili Garza, directora infantil del CEA, le dijo que Karol tenía talento artístico y que debía entrar al CEA.

"Mi mamá le dijo: 'es que yo no tengo dinero para pagar una escuela de actuación'. Pero Lili le dijo que era una beca".

Este cúmulo de oportunidades y buenas voluntades, hicieron que Karol cambiara el destino de su vida siendo todavía una niña.

¿Cómo entró a Soy Luna y cómo fue su vida en Argentina?

Karol Sevilla cuenta que ha tenido muy mala suerte con los mánagers pero eso cambió de manera radical cuando decidieron que su mamá tuviera capacidad de decisión en sus oportunidades de trabajo: "Decimos que es mi mamánager... y somos grandes amigas".

Un día se enteró de que Disney lanzó un casting para una nueva serie. Pero ella ya tenía un papel asegurado en "El señor de los cielos". Karol entonces tomó la decisión más importante de su vida hasta entonces: "Dije: voy al casting. Yo siempre me dejo llevar por lo que siento".

Karol viajó a Argentina para un segundo casting ya que la serie se grabaría en ese país. Y en el aeropuerto de regreso a México le dijo a su mamá: "Yo voy a regresar, yo ya me quedé".

En efecto, una semana después le llamaron para decirle que se había quedado con el personaje de la serie "Soy Luna".

En Argentina, a donde viajó con el apoyo de sus padres que le dijeron "ve a brillar y cumplir tu sueño", Karol vivió de los 15 a los 18 años.

Hizo tres temporadas y tres giras que la pusieron en lo más alto de la popularidad.

"No quería hacer nada": Karol Sevilla y su depresión después del éxito

Después del éxito latinoamericano que significó la serie "Soy Luna", Karol Sevilla regresó a México y tuvo un bache emocional y artístico.

Participó como juez en "Pequeños gigantes" pero se dio cuenta de que el mundo del espectáculo había dejado de ser su motor porque sentía que no quería cantar ni bailar y rechazaba todos los proyectos que le presentaban.

"Llegó un momento en el que había decidido retirarme de la actuación y la música".

En efecto, estuvo lejos de los reflectores algunos meses hasta que un día se dio cuenta de que estaba negando su esencia. "Cuando me encontré con una niña que era fan de Soy Luna y tenía una playera con mi cara pero me vio y no me reconoció, me di cuenta de que extrañaba la artisteada".

El reencuentro con la música

Karol Sevilla, como la mayoría de los artistas, está recuperando el tiempo perdido durante la pandemia. Comenzó 2023 con el lanzamiento de música nueva, canciones que significan una nueva etapa: ha dejado atrás el personaje infantil y juvenil para dar el paso hacia ser una artista madura.

Su lanzamiento más reciente se llama "Miedo de sentir", que le ha permitido explorar emociones nuevas en su faceta de cantante.

Dice que esta canción le permitió ser honesta consigo, crear un estilo propio a través de su voz pero también dejar que su corazón expusiera lo que quiere.

Además, desde agosto de 2022 comenzó a ser más abierta en redes sociales respecto a su relación con Emilio Osorio, con quien ha compartido algunos videos en sus redes sociales.

Karol Sevilla también está a punto de volver a la pantalla de Disney con la segunda temporada de una serie que aunque no ha sido tan explosiva como "Soy Luna", sí le ha permitido seguir con aquello que le dijeron sus padres cuando viajó a Argentina: "Perseguir su sueño".

