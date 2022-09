Aseguran que Eugenio Derbez no tuvo accidente, sino que Vadhir lo golpeó

Si son una familia tan mediática y hasta se han expuesto en reality shows, que los Derbez no explicaran claramente y de inmediato lo que ocurrió con Eugenio Derbez a finales de agosto, solo alimentó especulaciones que perduran y ahora embarran a Vadhir Derbez.

Y es que hasta se rumoró que el actor habría sido parte de un accidente automovilístico donde murió una persona, pero el actor finalmente dio la cara y explicó que sí se cayó y fracturó el hombro al tropezarse mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

Pero ahora surgió otra versión.

El youtuber Alejandro Zúñiga asegura que "de una muy buena fuente" supo que la verdad no habría sido ni el choque, ni la caída, sino que habría sido una golpiza entre padre e hijo.

"Vadhir estaba presente, y se pelearon y se fueron a los golpes. Hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir. En Estados Unidos esto es muy penado", dijo el youtuber, recordando que si hubieran llamado a la policía, ambos habrían pisado la cárcel por la violencia doméstica... "Por eso decidieron ocultar la información", aseguró.

"Vadhir le rompió una costilla a Eugenio", sentenció Alejandro Zúñiga.

"El motivo es una pelea con Vadhir Derbez. Por eso la información se le ha ocultado a José Eduardo, es posible que él no lo sepa y se esté enterando... La fuente es fidedigna y por eso me atrevo a abrir la boca y esto es real, Eugenio Derbez peleó con su hijo y su hijo le provocó todos estos problemas de salud".

En tanto, Vadhir ha seguido con su vida y hasta posó junto a Saúl ‘El Canelo’ Álvarez tras su pelea del 17 de septiembre.

Eugenio Derbez confirmó que se cayó utilizando un juego de realidad virtual.

Así lo dijo al dar la cara el domingo 18 de septiembre:

Pero a José Eduardo le ocultaron información.

Resultó extraño saber que José Eduardo Derbez en realidad sabía muy poco sobre el incidente. De hecho en entrevista con Adela Micha, insistió en que sus familiares actuaron de forma misteriosa y nadie le dijo claramente qué ocurrió con su papá.

"Todos son bien misteriosos, Ale, Vadhir, hasta la niña, no me quieren compartir los secretos de la familia. Lo primero que mandaron fue 'Mi papá en el hospital', pero eso fue recién se cayó. Les pregunté y no me acuerdo quién puso 'pregúntale a no sé quién', otros 'pregúntale en privado a no sé quién', entonces empecé a preguntar por separado a ver si alguien, y nadie contestaba. Vadhir me contestó muy así... 'sí, se cayó, ya sabes cómo es'. Es en serio", dijo el hijo de Victoria Ruffo.

