Asaltaron a la ex académica Érika Alcocer y golpearon a su hija

La delincuencia en la Ciudad de México sigue implacable y la cantante Érika Alcocer, ganadora de la segunda generación de 'La Academia', lo vivió en carne propia afuera de su casa.

A través de redes sociales, la cantante compartió el video de las cámaras de seguridad donde quedó grabado el terrible momento, donde también su hija resultó agredida.

Así lo relató: "La delincuencia está a flor de piel, se veía venir después de la caída de la economía mundial, ayer así nos robaron el coche, nuestros celulares y demás pertenencias hace unas hrs. a mano armada, con violencia y en la reja de la entrada a nuestra casa, INAUDITO E INDIGNANTE".

"@jjmezzara entregó el carro intentando estar tranquilo pero aún así no sirvió de mucho por qué se fueron contra @majoalcocermusic y le dieron un cachazo que le causó sangrado para quitarle su cel y una bolsa con sus guantes de box, mientras mi cuñada @vanei.ra y yo nos metíamos a denunciarlos para que la policía llegara rápido, y si llegaron rápido pero solo tomaron nuestros datos y se fueron sin hacer nada aún viendo sangrar a Majo. Después en el MP fue lo mismo, no nos dejaron entrar a los 3 a declarar y con todo y mi hija herida y ahí presente en sus narices, no la atendieron ….

"ESTAMOS SOLOS ANTE LA DELINCUENCIA", sentenció. Érika agregó: "Así que cuídense mucho y siempre al pendiente de todos los ángulos antes de llegar a sus casas, por lo pronto esta es nuestra única forma de comunicación y no tenemos transporte, esperamos solucionarlo lo más pronto por que por la burocracia e ineptitud de nuestras autoridades no sabemos qué tan ágiles puedan ser los movimientos que haya que hacer para intentar “recuperar” por lo menos el coche. Que indignación y que coraje, en fin … el único consuelo es que estamos para contarlo. #nomasdelincuencia #delincuencia #elcharropolitico #tristerealidad #dondeestanlasautoridades".

