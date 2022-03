Arturo Peniche confiesa que acude a un grupo de ayuda para trabajar en su carácter

Es un caballero en toda la extensión de la palabra, llega al set de grabación y saluda a todos, les sonríe, conversa y echa uno que otro chiste. Pulcro de pies a cabeza y siempre sereno, Arturo Peniche recibe a TVyNovelas en uno de los ambientes del Foro 11 de Televisa San Ángel, donde se graba Amor dividido, telenovela en la que interpreta a Alejo.

Fuera de personaje, nos revela que ha cometido varios errores dentro su carrera de más de cinco décadas, pero no se arrepiente de nada, al contrario, dice que le han servido para ser el Arturo de hoy en día; además, actualmente acude a un grupo de ayuda que le ha servido para mejorar su carácter.

¿Qué tan emocionado estás con esta nueva telenovela que sumas a tu carrera?

Me siento muy feliz y emocionado por la invitación que me hizo la productora Angelli Nesma para trabajar en su nueva producción; también es un honor para mí compartir créditos con el gran reparto que hay, y en esta ocasión interpreto a un personaje como bipolar y con muchas inseguridades, se maneja entre dos personalidades muy extrañas.

¿Es el personaje más complejo que te ha tocado interpretar?

No lo puedo mencionar como el más complejo, pero sí es el más fresco porque lo sigo construyendo en este momento; al personaje aún le faltan muchas cosas por hacer y por crecer. Es un personaje completo y que me da mucho gusto hacer, porque como artista me provoca y me entusiasma.

¿Qué hace que te convenzas a la hora de aceptar un proyecto?

En este caso, es la primera vez que trabajo con la productora Angelli Nesma y me interesaba trabajar con ella desde hace muchos años, pero por diferentes circunstancias no se había dado. Ahora que se logró, y luego de que tuvimos las primeras conversaciones, me convencí de decir que sí, porque la interpretación te reta como actor.

¿Eso era lo que estabas buscando?

Yo no ando buscando nada, sólo me dedico a ver ideas, leer historias y escoger la que más me gusta, y en este caso escogí esta. En estos momentos me colocaron cinco propuestas más sobre la mesa que también están muy interesantes, para otras empresas; estoy viendo cuál de ellas me suma más a mi carrera.

¿Eres muy exigente a la hora de decidir?

Sí, pero exageradamente. A veces hay gente que piensa mucho en el dinero, y yo no pienso en él porque todo es consecuencia: primero tienes que hacer una buena elección, luego un excelente trabajo, y ya vendrá la recompensa. He cometido errores graves en esta profesión, pero es como todo.

¿Sientes arrepentimiento por alguno de esos errores?

No, al contrario, los fracasos que he tenido en esta profesión me han enseñado a tener más paciencia y a darle más tiempo al éxito para que no sea fracaso; creo que todo lo que he vivido y recorrido en esta carrera no lo cambiaría por nada, porque entonces estaría negando al Arturo que soy hoy en día.

Pero han sido más éxitos que fracasos…

Los fracasos son contados… he tenido muy buenos y exigentes maestros en la vida, como Beatriz Sheridan, Rafael Banquells, Roberto Cañedo, Sergio Jiménez y Andrés García, que me aportó y me enseñó mucho sobre este negocio. He sido muy bendecido porque he tenido amigos, compañeros y maestros que me han enseñado y me han hecho sudar la gota gorda.

¿Cómo es Arturo hoy?

Más relajado, acepto más mis defectos; antes me peleaba con ellos, ahora no, porque entendí que son parte de mí y los medio, no me los puedo quitar. El Arturo de hoy es igual de perseverante, inquieto y energético; siempre estoy haciendo cosas. Las decisiones que he tomado han sido las correctas de unos tres años para acá.

¿Cuáles son los defectos con los que te ha tocado más mediar?

Mi carácter, tengo un carácter muy fuerte, el cual, de alguna manera es impulsivo, y he tratado de bajar un poco eso.

¿Con qué? ¿Haces terapias?

No, ni tomo terapias ni medito, sólo me digo: soy un pen… por haber actuado de esta forma, y al momento de darme cuenta de que cometí un error, busco recapacitar y corregirlo. No puedo hablar mucho de lo que hago, pero voy a un grupo de estudio de reflejo de almas que es como cualquier terapia, como Alcohólicos Anónimos, ese tipo de lugares que te ayudan a ir corrigiendo y a ir sabiendo por qué tienes ciertas carencias en tu vida, y las vas mejorando.

¿En qué consiste ese grupo?

Somos un grupo de amigos que hacemos una rueda, nos sentamos en sillas, nos presentamos y comentamos lo que nos está pasando; se platica sobre ese tema y todos comenzamos a aprender y recibir enseñanzas, como de que tengas paciencia y sepas lidiar con el tráfico, no te bajes del vehículo a pelear con alguien. Es la forma en la que he ido tratando de conocer a Arturo.

¿Qué ha sido lo más dulce y más amargo de esa trayectoria?

Lo más amargo, nada, y lo más dulce, estar en este momento platicando contigo para TVyNovelas.

¿Cómo está tu vida en este momento?

Tranquilo, estable, encontrando y rescatando a Arturo de muchas cosas que permitió y que se excedió en brindar, y hoy por hoy, estoy enseñándole a ese Arturo cosas que debe saber.