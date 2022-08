Arturo López Gavito aclara 'romance' con Karla Sofía y el público los alienta al amor

Hace unos días descubrimos en la cuenta de Instagram de Karla Sofía Gascón algunos mensajes que delataban un "idilio" con Arturo López Gavito, ahora que ambos participan en MasterChef Celebrity en México.

Varias fotos y mensajes detonaron el rumor de que había un romance entre ellos, pues incluso bromeaban con decirse "esposos" y que salían de viaje. El juez de hierro de La Academia incluso comentaba a Karla: "Me entristece que esta relación esté tan devaluada... En un principio no era así".

Ante el escándalo que se hizo, Karla Sofía compartió en su Instagram las fotos de varios medios digitales que hicieron eco del supuesto romance, y la actriz lo tomó con gracia.

Sin embargo, Gavito salió a aclarar que todo era un juego: "¡Hola! Es importante aclarar que todo esto es un juego. Respeto mucho a Karla y somos grandes compañeros de trabajo. En @masterchefmx nos divertimos mucho!".

Eso no le cayó bien a algunas personas, pues le dijeron que sabían que era un juego y no era necesario aclarar nada, además de que si fuera cierto, no tendría nada de malo que ambos tuvieran una relación.

Incluso Karla Sofía comentó: “Exactamente, eso me parece más feo todavía, salir a justificar y excusarse”.

Aún así, el público los incita a sí tener un romance, pues señalan que Karla Sofía es una gran mujer.

Por cierto, la actriz estableció que no le parece correcto que se le describa siempre como una mujer trans. Como todos sabemos, antes era Carlos Gascón, pero ahora es una mujer llamada Karla Sofía y su identidad de género no debería ser lo único que la defina.