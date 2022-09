Arturo Carmona confirma romance con chica 16 años menor y esto opina su hija Melenie

Por fin el corazón de uno de los solteros más cotizados del medio del espectáculo está ocupado; Arturo Carmona confirmó a TVyNovelas que está saliendo con Michelle Orozco, una joven conductora de un noticiero de Televisa Monterrey. En exclusiva, el actor nos contó los detalles de este nuevo romance y nos dijo también qué piensa su hija, Melenie Carmona Villarreal, de su relación y de que su guapo padre salga con chicas que por su edad podrían ser sus hermanas.

Trascendió que tenías un romance con Michelle Orozco, ¿es verdad? Sí, estoy saliendo con ella, estamos viendo qué sucede; por la distancia a veces es complicado, ella está en Monterrey y luego viene a la CDMX a grabar porque también es actriz, y nos encontramos, pero estamos en el proceso de conocernos.

¿Qué te animó a darte una nueva oportunidad con esta chica? Son cosas que no puedes programar ni agendar, a veces no te das cuenta y las cosas surgen de forma casual; de repente hay esa química, y cuando menos te lo esperas ya estás bien enamorado, hasta formalizando la relación. Sin embargo, creo que lo importante, antes de iniciar cualquier noviazgo, es sanar, ser feliz uno y no buscar la felicidad en otra parte.

En tu caso, primero te diste tiempo… Sí, es importante darse tiempo, estar solo, disfrutarse y luego sentirte listo para compartir tu tiempo con alguien.

¿La edad ha influido en su relación? Sí, es más chica, no entremos en detalles (risas). Ella acaba de cumplir 30 años y yo tengo 46, entonces sí hay factores que hay que pensar, pero no estoy peleado con la edad; he tenido parejas todavía más chiquitas que ella, uno o dos años, pero al final hay que darse cuenta de que hay etapas de vida y, en este caso, yo no puedo adelantar la de ella.

Aun así, ¿las cosas han fluido bien entre ustedes? Sí, a veces uno no tiene ánimos de muchas cosas, de ir de fiesta o de hacer cosas que a la otra persona le toca vivir, eso puede ser motivo de diferencias, pero hasta ahorita nosotros vamos bien; yo lo que no quiero es que alguien se force a abstenerse de vivir cosas por mí, ni yo quiero hacer algo que no vaya de acuerdo con mi etapa de vida, me voy a ver hasta ridículo en un antro pateando loncheras (risas).

¿Qué te dice tu hija de esta relación? ¿Está de acuerdo? A mi hija yo le digo las cosas hasta que se trata de algo formal, aunque ella siempre ha estado al pendiente de mi vida en todos los sentidos, esa parte se la comparto hasta saber si realmente la relación va a trascender. Ella sabe que a veces hay rumores, que uno está en proceso de una relación, y entiende si no le presento a alguien.

¿Qué piensa de que salgas con chicas que podrían, incluso, ser sus hermanas? Pues sí, de hecho (risas). Una vez mi hija me advirtió que tuviera mucho cuidado porque sus amigas le andaban preguntado por mí, entonces, al final sí pienso en todo, creo que uno debe tener madurez de pensar a futuro.

