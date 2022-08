¿Arrestaron a Alberto Aguilera Jr., hijo de Juan Gabriel? Esta es la verdad

Aunque en redes sociales surgió la noticia de que uno de los hijos de Juan Gabriel fue arrestado esta semana, resulta que Alberto Aguilera Jr. está bien y en México, tras su problemas con la ley en Estados Unidos.

Medios como Chisme no like o Despierta América informaron que el hijo del Divo de Juárez había sido arrestado en El Paso, Texas, pero no fue así. En el programa De primera mano confirmaron que Alberto está bien, y él mismo lo dijo en un audio.

La periodista Addis Tuñón explicó: "La realidad es que en 2017 Alberto Aguilera Jr fue boletinado por parte de la ley texana como uno de los más buscados por cometer felonía, un delito grave. Él no guardó respeto con un juez en una acusación que tenía de tránsito y desde entonces, el señor Alberto no ha pisado Estados Unidos".

En el programa 'De primera mano' transmitieron un audio donde se escucha al hijo de Juan Gabriel: "Estoy bien, eso que andan diciendo que me arrestaron, pero estoy bien, que los desmientan, yo estoy bien".

Sin embargo, lo que es cierto es que Alberto Aguilera Jr. sí es buscado por las autoridades de Estados Unidos, luego de tener problemas con la ley y ser sentenciado a varios años en libertad condicional.