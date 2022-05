Ariel López Padilla es todo un artista y prepara exposición de pintura y escultura

Ariel López Padilla lleva el arte en sus venas; las pinceladas han formado parte de su vida desde que era un niño, y aunque las Artes Plásticas han sido una carrera intermitente para él, en la actualidad el actor y bailarín dedica gran parte de sus días a la creación de piezas para vender en galerías y también a través de sus redes sociales. Justo ahora se encuentra preparando su siguiente exposición, y sobre eso nos platicó el artista a quien ahora vemos en la telenovela Los ricos también lloran.

Por cierto, sabemos que tienes planeada una exposición... Sí, estoy esperando que me den luz verde, en pláticas con el galerista, y es todo un proceso que me apasiona; estoy haciendo todo lo posible para que sea este año. La exposición quiero que esté compuesta por 10 obras en acrílico y 10 más de escultura. No tengo aún el nombre, pero creo que sería algo como retrospectiva y perspectiva.

¿Hay mucho tiempo y dinero invertido en tus piezas? Sí, lleva tiempo, pero cuando haces algo que te apasiona, no mides el tiempo. Incluso sigo tomando clases con otros artistas, porque en esta carrera nunca se deja de aprender, tienes que renovarte siempre y ser autocrítico. Con respecto a la inversión, siempre trato de tener una estrategia de presupuesto, no gastar más de lo que tengo, y muchas veces los propios cuadros financian los materiales.

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a tus obras? Todos los días, al menos una hora en dibujo y dos horas más para pintar. Tengo un espacio adecuado en mi casa y trato de no llenar todo de pintura y mantener un orden. Es algo que me apasiona, y también disfruto ver cómo a Santiago y Julia les gusta pintar de igual forma. De pronto hacemos cuadros los tres.

¿Es como un tiempo de distracción familiar? Correcto, eso debe ser el arte; necesitamos volver a que las Artes Plásticas sean instrumento de la unión familiar. Cuando llega María a la casa, a veces somos cuatro los que pintamos juntos.

¿Cómo describes tu arte? Es figurativo abstracto, siempre parto de la figura humana y después manejo una parte de geometría y perspectiva; juego mucho con ambas cosas.