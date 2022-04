Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son víctimas de robo

“El pan de cada día en este país”, lamenta Ariadne Díaz en un video que compartió en sus redes sociales y en el cual denuncia que fueron víctimas de la delincuencia.

Díaz y su pareja, Marcus Ornellas, salieron a comer en compañía de algunos amigos y se estacionaron en “una calle transitada”. Al volver por su coche se dieron cuenta de que les habían robado los dos espejos retrovisores de su camioneta.

La historia, sin embargo, no termina ahí, ya que Aridane contó que se dieron cuenta de que a un lado está ubicada una farmacia que tiene cámaras de seguridad, por lo que decidieron pedir que les ayudaran con las grabaciones.

“Pero resulta que misteriosamente no están, que van a ver, en fin”, lamenta la actriz quien agrega que no deberíamos acostumbrarnos a los asaltos.

“Lo de siempre, como si esto estuviera bien y a uno no le queda más que dar las gracias de que lo robaron en ausencia y que solo es algo material… pero no, no está bien, no es normal”.

Resignada, Ariadna Díaz termina la grabación con una frase irónica: “¿Y pues qué queda? Volverlos a comprar y dar gracias que estamos bien”.

En el video efectivamente se alcanza a ver a Marcus Ornellas que está frente a una farmacia y camina desesperado mientras Ariadne cuenta lo que les sucedió.

La pareja tuvo así un fin de semana agridulce porque, independientemente del robo, celebraron un aniversario juntos.

“Siete años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos, y millones de sueños por realizar, te amo, y aunque en la vida real hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante con más amor y comprensión", escribió la actriz en sus redes sociales.

Por su parte, Marcus también mostró su felicidad: “Feliz aniversario mi amor, 7 años y contando, te amo”.