Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se encierran en casa por Covid

"¿Cómo te sientes, Diego?", pregunta Ariadne Díaz a su hijo en un video que la actriz compartió en sus historias de Instagram.

"¿Y tú cómo te sientes?", le pregunta a Marcus Ornellas. Ambos responden que bien: Diego lo hace desde el piso en el que juega con su cochecito y el actor desde un cómodo sillón.

Ornellas, quien actualmente participa en la telenovela "Mujer de nadie", fue diagnosticado con Covid y permence encerrado en su casa con su esposa Ariadne Díaz, que también tiene la enfermedad.

Esta es la tercera vez que Ariadne se contagie de esta enfermedad. La segunda fue en febrero de 2021, cuando dijo que había tenido una experiencia aún más fuerte que la primera vez.

"Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero me volvió a dar. Tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera pero, nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien", dijo la actriz en aquella fecha.

Ahora, por lo que se ve en los videos, los síntomas no han sido tan graves hasta ahora, ya que se le ve incluso jugando con sus mascotas.